La mañana de este domingo 13 de junio, alrededor de las 8:30 horas, siete personas murieron en la autopista Amozoc-Perote, a la altura del municipio de Ixtenco, entre un vehículo Jetta con un Chevy, en un fuerte y grave accidente automovilístico; ambos vehículos chocaron de manera frontal.

Se confirmó a La Verdad Noticias que un menor de edad resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras” y después fue canalizado al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), para ser atendido médicamente.

El hecho fue reportado al 911, y de inmediato se desplegaron los cuerpos de emergencia para atender lo sucedido.

Tristemente ya no fue posible salvar a los siete adultos, pues cuando llegaron al lugar, ya no había nada que hacer, pues ya no tenían signos vitales.

Un grupo de adolescenten murió en un trágico suceso como el que se registró la mañana de este día.

¿Qué puede causar un accidente automovilístico?

Cientos de personas mueren todos los días

Conducción distraída

Malas condiciones climáticas

Manejar con sueño

Manejar bajo influencia de alcohol

Incluso el hielo en las carreteras puede ser causa de estas tragedias; se registró un mortal choque de 100 vehículos en Texas, varias personas murieron en el lugar de los hechos.

Accidente de ‘El Mijis’ en carretera México-Querétaro

El diputado estatal estuvo en peligro de muerte

Casi a finales de 2020 el diputado estatal de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, tuvo un fuerte accidente en la carretera México-Querétaro. Únicamente resultó con heridas leves.

El reporte preliminar señaló que el legislador había salido de sus quimioterapias y en el camino, un tráiler impactó el vehículo en el que viajaba por lo que se volcó.

A consecuencia, varios vehículos resultaron dañados pero nadie resultó herido de gravedad y tampoco hubo personas muertas.

El accidente automovilístico se hizo noticia nacional al tratarse de un servidor público que ha dado mucho de qué hablar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.