"Siete leguas" el fiel compañero de Pancho Villa, ¿cuál es el origen de su nombre?

La revolución mexicana es uno de los temas más apasionantes, no solo por los personajes, si no por las historias que han surgido con el paso del tiempo, una de ellas gira en torno a uno de los hombres más recordados de aquel movimiento, José Doroteo Arango Arámbula mejor conocido por “Pancho Villa”.

Y es que se ganó el apodo de “El Centauro del Norte”, al encontrarse la mayor parte del tiempo sobre su fiel amigo y compañero de batalla “Siete leguas”, el caballo más famoso de aquel entonces, título que le fue otorgado al poseer grandes cualidades, por lo que se destacaba al ser fuerte, cariñosos y valiente.

La hermosura del equino criollo, fue uno de los factores que cautivó a Villa. Por otro lado, se sabe que desde tiempos inmemoriales, los caballos al igual que los perros, son amigos fieles del hombre, pues han aportado mucho no solo en las batallas por la libertad del país, si no también en el campo y como medio de transporte.

¿Por qué se llama siete leguas ?

El caballo dejó en claro su capacidad

Aunque muchos aseguran que se trataba de una yegua y no de un macho, han surgido versiones, en las que se dice que al fiel caballo de Pancho Villa, le apodaban “La muñeca”, mucho antes de que se le asignará el nombre de Siete Leguas.

Cabe señalar, que una legua equivale a por lo menos 30 kilómetros, justo a esto se refiere el nombre del caballo, puesto que de acuerdo a relatos de historiadores, siete leguas podía recorrer hasta 42 kilómetros en un día, cifra récord para un caballo.

Según se cuenta, Pancho Villa se dirigía junto con su tropa para descansar a un poblado, no obstante más de la mitad de los caballos que los transportaban, no pudieron soportar las largas distancias que representaba movilizarse de un pueblo a otro, en comparación Siete leguas, dejó en claro que podía con eso y más, he ahí la razón de su nombre.

¿Cómo se conocieron?

El caballo le fue asignado a Pancho Villa, cuando salía de campaña durante la dictadura de Porfirio Díaz, estas jornadas solían tardar semanas e incluso meses, por ello desde ese momento se dio tan singular vínculo que los unió por mucho tiempo, pasando a la historia hasta nuestros días.

