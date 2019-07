Sian Ka´an: Recortes Federales obstaculizan control de la situación (Incendio)

Los recortes en los recursos federales para las brigadas de incendios forestales en los estados, complican la situación en Sian Ka´an.

El Secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), en Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo resaltó que los recortes en los recursos destinados desde el gobierno federal para las brigadas de incendios forestales en las entidades federativas género un 50 por ciento de reducción en estos grupos, contando actualmente con menos personal, así como equipo para hacer frente a incendios forestales de gran magnitud.

Recordó que las brigadas estatales están trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina, Comisión Nacional Forestal (Conafor), además de Protección Civil del municipio donde se ubica Sian Ka´an, para en primera instancia controlar y después sofocar el incendio.

“Este incendio se está dando en una zona donde es muy difícil su control al tratarse de pastizales altos, donde el incendio se extiende muy rápido dificultando las labores de contención”, expresó.

El funcionario estatal indicó que el recorte presupuestal no puede ser utilizado como pretexto para no realizar las labores necesarias en Reserva de la Biosfera, pero si limita en ciertos aspectos la respuesta del personal al no contar con más equipamiento.

Hasta el momento el siniestro en la Reserva de la Biosfera ha consumido más de dos mil 500 hectáreas y de acuerdo con las autoridades que participan en las labores para sofocar el siniestro, podría tardar hasta una semana lograr controlarlo, motivo por el cual más áreas verdes de la zona están en riesgo.

Falta personal para controlar el incendio de Sian Ka´an

Conafor en la misma situación por recorte presupuestal

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), no cuenta con los elementos suficientes para combatir incendio de gran magnitud como el que ocurre actualmente en Sian Ka´an, esto debido al recorte presupuestal determinado por la federación y en el caso de Quintana Roo esta situación afectó directamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), la cual está participando en las labores de control del siniestro en dicha reserva.

El recorte presupuestal de la federación en la Conafor ha complicado la situación de Sian Ka´an, por falta de personal.