¿Si tengo RCF tengo que pagar impuestos?, esto es todo lo que sabemos

Los lineamientos que tiene el Servicio de Administración Tributaria(SAT),puede llegar a confundir a muchos jóvenes, pues como es sabido todas las personas a partir de que cumplen la mayoría de edad pueden estar inscritas al Registro Federal de Contribuyentes, sin embargo, ello no implica que tengan que pagarle impuestos.

Cabe señalar, que este proceso se debe a que ya hay un régimen en el registro federal en el que si no se recibe ingresos, no se cuenta con obligaciones fiscales, por lo que tampoco tienen la obligación de pagar impuestos.

Por todo lo anterior, es necesario atender a las iniciaciones, pues aunque el SAT asegura que no existen obligaciones, mientras la persona no sea identificada como empresario, empleado o que ejerce una actividad remunerada,de manera reciente, el Congreso de la Unión aprobó que ningún joven será sancionado por no registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

RFC obligatorio

El RFC es obligatorio

De acuerdo a lo expresado por el SAT, este documento es obligatorio, pues se informó que con la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) obligatorio para mayores de 18 años.

La incorporación al RFC y, la obtención en conjunto de la e.firma (firma electrónica), no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.

¿Qué es el RCF y para qué sirve?

El documento se emite por el SAT

Cómo se ha informado anteriormente en La Verdad Noticias, el RFC o Registro Federal de Contribuyentes es una clave única de registro que sirve para identificar a toda aquella persona que realiza una actividad económica y deba contribuir con el gasto público ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

El documento expedido por la instancia, tiene el objetivo de servir para realizar diversos trámites referentes al pago de impuestos y obligaciones fiscales, se necesita para poder acceder a diversos productos financieros como cuentas bancarias, tarjetas de crédito; programas de seguridad social e incluso para participar en AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro) o usar el Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT).

