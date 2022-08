“Si no dan pruebas, nos vamos a casa”: padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no aceptan del todo la respuesta que les dio el Gobierno de México sobre el paradero de sus hijos, pues desconocen donde están sus restos y descartaron que todos estén muertos, por lo que piden pruebas.

“Si nos dan prueba objetiva, científica e inducible, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y luchas siguen” indicaron.

Ahora, a casi 8 años de aquella masacre, los familiares, amigos y activistas marcharon desde El Ángel de la Independencia hasta la Alameda sin importar la lluvia. “Es como si el tiempo se hubiese detenido esta noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre” dijo doña hilda Legideño, madre de Jorge ANtonio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Se desconoce dónde están los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Padres de los normalistas desaparecidos marcharon

En el informe que dio el Gobierno se determinó que fue un “crimen de Estado”, en el cual participó el ejército y las corporaciones policiacas, incluso el pasado 19 de agosto se arrestó al ex procurador Jesús Murillo Karán por la desaparición de los 43 normalistas.

Además, el documento informó que no hay evidencia de vida de ninguno de los estudiantes, pero los padres de los normalistas no están de acuerdo, pues tampoco existe evidencia de que sus hijos estén muertos, pues solo se han encontrado los restos de tres de los estudiantes.

“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido. Existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos” indicaron.

¿Qué fue lo que realmente pasó en Ayotzinapa?

Aún no se sabe exactamente que paso con los estudiantes

Los 43 normalistas de Ayotzinapa se esfumaron sin dejar rastro y hasta la fecha lo que pasó con el caso sigue sin resolverse. Solo los restos de tres de ellos han sido identificados hasta el momento: Jhosivani Guerrero en 2021; Christian Rodríguez en 2020 y Alexander Mora en 2014.

