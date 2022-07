Si hubieran ganado los conservadores, ya no existiría CFE, asegura AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que si los conservadores estuvieran en el gobierno, ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reiteró que su administración luchará por evitar que desaparezca.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que su gobierno también busca que no aumenten los precios de la energía eléctrica y de los combustibles.

"Es defender para que no aumenten los precios de la luz, que no aumente el precio de los combustibles esa es nuestra lucha".

Asimismo, reiteró que no desea que desaparezca la CFE, porque ese era el plan de los opositores, "si hubiesen ganado ellos ya no existiría la CFE, no exagero", dijo.

Como se informó en La Verdad Noticias: como parte del Paquete Económico 2022 el presidente AMLO planea fortalecer a la CFE modernizando 12 hidroeléctricas y licitando 6 termoeléctricas.

AMLO: conservadores querían "negocios sucios" con la CFE

"Venían con el cuento de las energías limpias a hacer negocios sucios", sentenció.

AMLO comentó que el plan de los conservadores "era ir cerrando las plantas para dejarle el mercado a Iberdrola", argumentando que se utilizarían energías limpias y se instalarían plantas eólicas.

Agregó que los conservadores pretendían poner plantas eólicas sin permiso porque "eran los dueños de México y había que comprarles la energía con subsidio porque había que pagar tarifas especiales aún cuando esas plantas requirieran respaldo de plantas de la CFE, por ejemplo las hidroeléctricas".

