Si Pemex dejará de producir gasolina Premium, esta sería su estrategia

Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de producir gasolina Premium debido a una supuesta incapacidad del Sistema Nacional de Refinación para producirla, pero la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle ha dicho que no hay fundamentos para tal acción, sin embargo, esta sería la estrategia la petrolera sí dejará de producir la premium.

Estrategia de Pemex

La titular de la Sener ya dijo que México no dejará de producir la gasolina Premium pues no hay razones para ello, sin embargo, la posible estrategia de Pemex en caso de ya no producirla más, será importar un total de 103 mil barriles diarios de la gasolina Premium tipo Ultra Bajo Contenido de Azufre (UBA).

¿México sin gasolina Premium? Esto le pasaría a tu auto.

Estos tienen un precio promedio anual de 88. 29 dólares por barril y 3 mil barriles más de Premium con más azufre a un precio de 83.32 dólares y el total de estas compras sumarían una inversión de 3 mil 420.2 millones de dólares, que en pesos serían 68 mil 104.6 millones.

Ahora bien, pese a todo este asunto si dejará o no de producir gasolina Premium, Pemex ya tiene su pronóstico y es que señala que el valor de este mercado en 2020 suba a 72 mil 758.4 millones de pesos por ventas internas, aunque la realidad será que 93.6 centavos de cada peso que reciba serán para pagar las importaciones.

Asimismo, el titular de #Pemex����, recorrió la plataforma Ca-Ku-A1, ubicada en el campo petrolero Ku Maloob Zaap, para dar seguimiento a los trabajos de compresión de gas en la sonda de #Campeche. pic.twitter.com/CldEeCFYPS — Petróleos Mexicanos (@Pemex) February 21, 2020

Por su parte el Programa Operativo Anual de Pemex (POA) 2020 muestra que Pemex puede aportar, en los primeros siete meses del año, 500 barriles en promedio mensual que representa 0.46% de la demanda, estimada en 106.9 mil barriles diarios.

Esto pasará en vehículos que dejen la Premium

Al señalar que en México ya no se produciría la gasolina Premium no quiere decir que ya no habrá en el país, sin embargo, cientos de personas se cuestionan qué es lo que les ocurriría a sus vehículos si dejaran de utilizar este tipo de combustible.

Te puede interesar: No hay elementos para dejar de producir gasolina Premium: Sener

Al tener mayor pureza el gasolina Premium se deja menos residuos al motor por lo que la vida es más larga, aunque cambiar abruptamente a Magna no lo dañará pero el tiempo de vida a largo plazo se acortará, ya que si el vehículo ha recorrido una buena cantidad de kilómetros, el cambio de combustible no implicará un daño al motor.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana