Sheinbaum se niega a pagar contrato de chalecos antibalas hecho por Gertz

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se niega a pagar contrato de chalecos antibalas; mismo que adquirió Alejandro Gertz Manero cuando era secretario de Seguridad Pública en los años 90.

Gertz Manero, actual fiscal General de la República (FGR), firmó un contrato para la adquisición de 8 mil 995 chalecos antibalas; pero desde 1999 el gobierno capitalino ha evitado cumplimentar dicho convenio.

Por lo que la deuda es ahora de 2 millones 17 mil dólares. Y aunque un juez decidió el pasado mes de julio que el gobierno de Sheinbaum Pardo debían pagar ese monto; la jefa de Gobierno ha dicho que simplemente ella no puede hacerlo.

Gobierno capitalino y su acumulación de deudas

Claudia Sheinbaum intentó ampararse para no cumplir con el pago

El semanario Proceso dio a conocer que cuando se firmó el contrato, se estableció que los chalecos serían entregados después de que el Gobierno capitalino expidiera una carta de crédito; sin embargo, eso no pasó.

Proceso señaló que desde la administración de Miguel Ángel Mancera, a la CDMX le ha costado al menos 100 mil pesos en multas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum intentó ampararse para no cumplir con el pago del contrato a la empresa AP American Protective; argumentando que las condiciones en que este se había ya no existían. Sin embargo, el juzgado no lo consideró así, y dictaminaron que nada imposibilita al Gobierno de la CDMX para adquirir los chalecos.

Asimismo, Proceso consultó al apoderado de la empresa quien especificó que en 1999 cada chaleco tenía un precio de 135 dólares; pero actualmente el precio por cada uno es hasta siete veces mayor, es decir, 945 dólares. Por lo que una vez que se expida la carta de crédito, se entregarán meos chalecos antibalas.

Denuncia FGR a Claudia Sheinbaum por no pagar chalecos

Fiscalía General de la República (FGR) denunció a la jefa capitalina

A raíz de una deuda que el Gobierno Federal arrastra desde hace más de 20 años, la Fiscalía General de la República (FGR) denunció a la jefa capitalina Sheinbaum junto a otros funcionarios.

De acuerdo con “Proceso”, el adeudo supera los dos millones de dólares generado por el exsecretario de Seguridad Pública local, Alejandro Gertz Manero.

En su edición 2381 informó que “la deuda de Manero derivó del incumplimiento de un contrato firmado el 24 de noviembre de 1999, cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), con la empresa AP American Protective, SA de CV, para la compra de ocho mil 995 chalecos antibalas que serían entregados los días ocho y 23 de enero y siete de febrero de 2000, a cambio de un pago total de dos millones 17 mil 128.75 dólares”.

Ahora, a más de 20 años, la FGR exige a Sheinbaum el pago de los más de dos millones de dólares. Es de señalar que los afectados solicitaron al Congreso de la Unión iniciar juicio político en su contra para quitarle el fuero constitucional que la protege.

