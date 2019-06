Sheinbaum desconocía el nivel de inseguridad en el Ajusco

La jefa del gobierno de la Ciudad de México, no tenía conocimiento del nivel de inseguridad que se vive en el Ajusco; vecino de la colonia Cultura Maya, ubicada en la alcaldía Tlalpan, denunciaron decenas de robos a transeúnte y balaceras.

El pasado 20 de junio, se llevó a cabo la segunda Comisión Vecinal de Seguridad Ciudadana en la Zona cercana a Lomas de Padierna, en donde un bebé perdió la vida durante una balacera la semana casada.

Una vecina de la colonia que se identificó como Patricia Rodríguez, dijo que es área, en un peligro para todos.

“Algo está sucediendo, antes no era así, ¿por qué ha crecido la delincuencia? El 22 de mayo se robaron el coche de mi hijo, pero el Ministerio Público, estaba cerrado, no había nadie, tenía candados, ¿qué sucede?, ¿con quién nos quejamos?”.

Claudia Sheinbaum, escuchó alrededor de 15 testimonios de personas que le piden incrementar la seguridad en la zona.

Dejó saber, que el gabinete de Seguridad, recibe números que indican la disminución de delitos.

“Los que me doy cuenta con todo lo que ustedes hablan es que en realidad han aumentado los delitos. Que no aumentes los números, porque a veces no aceptan la denuncia en el Ministerio Público”.

“No sabía que la situación estaba tan insegura en esta zona del Ajusco Medio. Me da gusto venir y escuchar a la ciudadanía y hacer los ajustes que se tengan que hacer para que haya más policías y más patrullas”.

En especial, indicó que su gabinete de Seguridad, tiene que acudir a estas comisiones.

De igual forma, criticaron el actuar de la alcaldesa.

“No me importa si gana mucho o poco, lo que gana que lo desquite estando aquí con los ciudadanos, escuchándonos y dándonos solución. Lo principal es que nuestra alcaldesa se ponga a trabajar” dijo un vecino.