Sheinbaum aseguró que no hay "focos rojos"; descartó alza de violencia en CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que no hay incremento de violencia en CDMX a causa de riñas entre grupos de delincuentes, pues indicó que no hay focos rojos en la capital y que al cierre del 2021 disminuyeron todos los delitos.

Aunque la titular comentó que no quiere decir que se deba bajar la guardia, ya que se tiene que seguir trabajando todos los días. Por otro lado, comentó sobre la seguridad que no se puede abandonar ni un día el tema, por lo que el seguimiento es diario, pero expresó que no hay mayor supervisión.

Sheinbaum comentó que no se minimizan los casos, tal y como ocurrió con el asesinato del líder del grupo delictivo de Los Rodolfos alias “El Gordo”, quien fue ejecutado la semana pasada sobre Canal de Miramontes; cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato del delincuente.

Sheinbaum descartó alza de violencia en CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Sheinbaum mencionó que llaman bandas delincuentes o generadores de violencia, incluso comentó sobre el caso de la ejecución en Tlalpan en Coapa, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está trabajando para realizar las detenciones.

De igual forma mencionó el caso de un marino que fue encontrado envuelto en cobijas en la autopista México- Cuernavaca, indicó que se están haciendo las investigaciones. Por otro lado, comentó que la instalación de los gabinetes de seguridad y la mesa de construcción de paz es para mejorar la seguridad en 14 de 16 alcaldías.

La jefa de Gobierno expresó que los alcaldes están reconociendo la importancia de la coordinación con el gobierno de México, así como de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia y con la ciudadanía. Cabe mencionar que en agosto revelaron cuáles son los grupos delictivos con mayor presencia en CDMX.

Sheinbaum comentó que en Venustiano Carranza han bajado los delitos de alto impacto, aunque hay un incremento en robo a microbús. Por su parte, Salvador Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, dijo que ocupa el cuarto sitio de entre las 16 alcaldías.

¿Cuáles son los delitos que más se cometen en México?

Violencia en CDMX

Las autoridades capitalinas informaron que se registró una disminución del 19% en cifras de delitos de alto impacto de enero a abril de este 2021, pero con respecto a los delitos que más se cometen son homicidio doloso, robo de vehículo, robo a casa, robo a conductor o pasajero.

Así como los delitos de robo a transeúnte en vía pública, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y robo a pasajero a bordo de microbús. Por su parte, Sheinbaum comentó sobre la violencia en CDMX que no hay focos rojos, pero que la seguridad es un tema muy sensible para todos y que se debe estar vigilando.

Con información de El Universal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!