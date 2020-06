Sheinbaum a Alfaro: Falso que protesta en Jalisco se preparó en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego de que éste señalara que desde la CDMX se orquestó la manifestación por el asesinato de Giovanni López en Guadalajara.

Protestan por la muerte de Giovanni en Guadalajara

Ayer jueves, en Guadalajara se llevó a cabo una protesta masiva por el homicidio de Giovanni López en manos de la Policía Municipal, quienes lo detuvieron por no usar cubrebocas cuando transitaba por la vía pública; horas más tarde fue declarado muerto.

Tal protesta se tornó violenta, con detenidos, daños a oficinas públicas y el incendio de dos patrullas. Tras estos hechos, el gobernador de Jalisco acusó que la manifestación fue orquestada desde la Ciudad de México.

“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, de lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente”, acusó Enrique Alfaro.

Responde Sheinbaum

Al respecto este viernes la jefa de gobierno respondió: “Es absolutamente falso lo que plantea (el gobernador) y como lo puse hoy en mis redes sociales, para nosotros la defensa de los derechos humanos siempre ha sido parte de la lucha de nuestra vida y más ahora que estamos en la Jefatura de Gobierno”.

“Y si tiene alguna prueba, pues que la ponga”, retó Sheinbaum.

La policía no es para reprimir al pueblo

En torno a lo ocurrido en el caso de Giovanni López, la mandataria capitalina manifestó que la policía no debe reprimir sino dar paz y seguridad a la población.

“La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad (...) La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse” escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter.

Reafirmo lo que ha sido nuestra posición toda la vida. La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 5, 2020

Y es que en un video de su detención muestra a agentes de la policía municipal sometiéndolo dentro de una patrulla mientras los residentes discutían con la policía sobre el uso excesivo de la fuerza y las reglas para que la gente usara cubrebocas, una medida con la que se pretende disminuir la propagación del coronavirus.

A causa de los golpes que propinaron los policías, Giovanni perdió la vida, lo que generó polémica entre la sociedad y se organizaron para salir a las calles a protestar y exigir justicia.