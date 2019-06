Seudoempresarios de "cuello blanco", evadieron 354 mil millones a través de 8mil 204 empresas “factureras”: SAT

La titular del SAT, MArgarita Rios-Farjat, anunció cacería contra "factureras".

En los últimos cinco años 2014-2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 8 mil 204 empresas que se dedicaron a emitir comprobantes de operaciones simuladas o ‘factureras’, quienes emitieron 8 millones 827 mil 390 facturas falsas en 5 años, con lo que se evadieron más de 354 mil millones de pesos.

El monto por operaciones inexistentes asciende 1.6 billones de pesos, informó la su titular Margarita Ríos -Farjat, quien destacó que para llevar a los responsables ante la ley, las denuncias se presentan ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Nación y la FIscalía General de la República.

En la conferencia mañanera previamente el presidente al hacer la presentación de esta , el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este mercado facturero fue un huachichol que permitió defraudar miles de millones de pesos al fisco, además de que ya no se condonarán impuestos a los grandes contribuyentes como ocurrió en los regímenes anteriores.

Incluso adelantó que este delito será considerado grave ante la ley, para que no salgan de la cárcel los responsables.

En su informe desde el Palacio Nacional sobre este tema la funcionaria expuso que se colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos, facturas, pero que amparan conceptos que no corresponden al monto facturado o que no han ocurrido.

Por medio de estas facturas que amparan operaciones simuladas, se evade el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante largos periodos. Respecto al Impuesto al valor agregado (IVA), se generan incluso saldos a favor porque se pide la devolución de un dinero que no existió.

Modus Operandi

Informó que dichas empresas se dedican a emitir facturas por operaciones simuladas y ganan comisiones por las facturas que emiten al respaldar operaciones de compra-venta ficticia.

Asimismo, otra empresa paga en efectivo por esa factura y deduce operaciones simuladas. Así con la factura falsa, el comprador de ese documento:

Aumenta gastos para reducir la base gravable de ISR. Aumenta el IVA acreditable, reduciendo el monto por IVA transferido al fisco. Gana lo que omite de ambos impuestos. De esta manera, el fisco pierde el monto no pagado de ISR e IVA, por los comprobantes de las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS).

Las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) tienen las siguientes características:

No cuentan con activos, personal ni infraestructura física.

No se ubican en el domicilio fiscal o lo desocupan sin dejar aviso.

Comparten domicilio fiscal con otros contribuyentes, generalmente en zonas marginadas, virtuales o ficticias.

Los socios no cuentas no recursos económicos, no declararon, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o fueron empleados.

Abren cuentas bancarias y las cancelan pronto; presentan altos montos de facturación y pocos o nulos gastos.

Su objeto social es muy amplio, con énfasis en intangibles, para poder ofrecer facturas acordes a las actividades de quien las compra.

El 30 por ciento de las EFOS se concentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Las actividades tangibles vinculadas con operaciones simuladas son el comercio al menudeo y la construcción. Entre los intangibles se encuentran las asesorías y consultorías.

Zonas de operación

Las principales localidades donde están ubicadas son la Ciudad de México, con 1,064 empresas, 13% del total; Jalisco, con 840 compañías, el 10%; y Nuevo León, con 712 firmas, el 9%, destacó la funcionaria en su informe

Las empresas ubicadas, agregó, generaron casi 9 millones de facturas, un promedio de 1,000 cada, por monto total que ronda 1.6 billones de pesos.

Con esa cifra, el SAT estima que podrían haber sido evadidos unos 354,000 millones de pesos (mdp).

Ríos-Farjat subrayó, además, que las empresas dedicadas a vender facturas falsas han aumentado exponencialmente en los últimos años y han ido sofisticando sus transacciones simuladas.

A través de un modelo informático que cruzó distintos datos para detectar comportamientos atípicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas factureras y el pasado jueves 20 de junio implementó un operativo nacional con el cual las visitó y suspendió.

A las 150 compañías se les ubicó un monto total de facturación de 282,000 mdp en los últimos dos años, con lo que se estima una posible evasión de 62,000 mdp, señaló Ríos-Farjat.

Ese mismo día, añadió, el SAT envió 150 oficios a notarios y directores generales de registros públicos para que colaboren en la revisión de las compañías.

Por otro lado, la jefa del SAT explicó que perseguirán tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas y por ello se encuentran identificando las relaciones entre ellos, ya que han encontrado que están conectadas porque es muy frecuente que un empresa compre facturas a distintos factureros.

Del mismo modo, han hallado que las personas físicas que poseen una empresa facturera tienen participación en otras más.

Por último, la jefa del SAT extendió una “amable invitación” a todos los contribuyentes para revisar su facturación y acercarse a la dependencia cuanto antes para que se autocorrijan si cometieron el “error de comprar una factura” (Ariel Velázquez).