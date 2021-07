Pasajeros que viajaban en el camión ruta 226 en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, fueron sorprendidos por una serpiente de cascabel que se encontraba al interior de la unidad.

Un usuario que viajaba en el sistema de transporte público fue quien grabó en video el acontecimiento y en las imágenes registradas se muestra como es que todos los pasajeros trataban de capturar a la serpiente.

De acuerdo con lo compartido por testigos, fue alrededor de las cuatro de la tarde a la altura de la colonia Balcones de Anáhuac cuando una persona se percata de la serpiente y da aviso al chófer para que detuviera el camión y así poder atrapar al reptil.

Pasajeros capturaron a la serpiente de cascabel

Por su parte, el resto de los alarmados pasajeros comenzaron a levantarse de los asientos e intentaron buscar algún objeto para capturar a la serpiente de cascabel que se escondía entre las butacas. Finalmente, logran bajarla y el camión siguió su recorrido.

Para fortuna de los presentes, la situación no pasó a mayores y, de acuerdo con lo mencionado por parte de Protección Civil de Escobedo, no recibieron ningún reporte de este hecho por lo que no acudieron; fueron los mismos usuarios quienes actuaron en el lugar para deshacerse del animal.

¿Qué tan peligrosas son las víboras de cascabel?

Serpiente de cascabel asusta a pasajeros en transporte público de Nuevo León.

La Verdad Noticias informa que, las serpientes de cascabel son reconocidas como las serpientes más venenosas de Norteamérica. Algunas especies pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo, y 4kg de peso. De acuerdo con la especie exacta, tienen un cuerpo delgado y compacto.

La realidad es que la serpiente, cuyo nombre real es del género Crotalus, cuentan con una serie de estuches córneos en diferentes capas cuyas paredes chocan las unas con las otras dentro del cascabel, y esto les permite hacer el sonido que utilizan como parte de sus métodos de defensa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.