Sergio Mayer y su decreto presidencial dejó tremendos memes en redes sociales

En La Verdad Noticias dimos a conocer las aspiraciones presidenciales de Sergio Mayer, quien decretó que en 2024 será el nuevo presidente de México siendo esta una de las declaraciones más inesperadas, por lo que los usuarios no dejaron pasar la situación y crearon decenas de memes que se viralizaron en redes sociales.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.

Incluso dio que sus aspiraciones no deberían ser menospreciadas solo porque en algún momento de su vida perteneció al ámbito del espectáculo, ya que ser parte del medio no le impide llegar a ser mandatario.

Cabe mencionar que sus grandes aspiraciones políticas tienen lugar luego de la terrible derrota que sufrió en las elecciones 2021, en las que tuvo que dejar su cargo por recibir una mínima cantidad de votos en su reelección.

El ex Garibaldi argumentó que sí puede llegar a la presidencia de México, pues si Arnold Schawarzenegger se convirtió en gobernador en California, él también lo logrará ya que lo que la gente quiere es desacreditar, argumenta.

“Yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditar, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.