Sergio Mayer borra su foto con el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín: “por respeto”

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer aseguró que borraría la fotografía en la que aparecía junto al actualmente detenido e investigado Naasón Joaquín, líder religioso de La Luz del Mundo quien se encuentra en manos de las autoridades, luego de ser acusado de ultrajar a menores de edad, de tal forma que Mayer indicó que desaparecerá de sus redes sociales dicha fotografía "por respeto".

"Por principios y porque está en una investigación acusado de delitos graves borraré la imagen de mis redes sociales", indicó el diputado por Morena, Sergio Mayer.

Mayer Bretón también hizo referencia a lo que pasó en mayo pasado en Bellas Artes en el evento 'El Guardián del Espejo' y señaló que en esa ocasión en ningún momento se mencionó o se hizo referencia a Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, quien fue detenido en días pasados en los Estados Unidos.

Sergio Mayer dijo que en caso de ser culpable Naasón Joaquín deberá caer todo el peso de la ley sobre él todo el rigor de la ley

El también presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados dijo que en caso de ser culpable Naasón Joaquín deberá caer todo el peso de la ley sobre él todo el rigor de la ley, y aprovechó para dejar en claro Mayer que no es seguidor de La Luz del Mundo, y que si lo fuera ese hecho tampoco lo convertiría cómplice de delito alguno.

"Si esta persona es culpable, todo el rigor de la ley si le comprueban, no importa si eres líder religioso, político o cantante, la ley se debe aplicar. "Si yo fuera parte de este grupo religioso, no tendría que negarlo, si yo fuera parte de ese movimiento no me hace culpable de nada; no hay de que avergonzarme, pero lo voy a bajar de mis redes por un tema de principios", aseguró Sergio Mayer.