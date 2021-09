¿Septiembre realmente es el “mes de los sismos” en México?

Septiembre no es el “mes de los sismos” como algunas personas creen. Ya que de acuerdo con los especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Instituto de Geofísica de la UNAM: “no existe una forma de predecir un temblor y por la misma razón, no existe un mes de los sismos”.

Sabemos que en los últimos años durante el noveno mes del año se han registrado diversos movimientos telúricos que han generado pánico entre la población mexicana, especialmente aquellos terremotos que han generado graves pérdidas materiales y humanas.

Como informamos en La Verdad Noticias, anoche se vivió el sismo del 7 de septiembre en diferentes estados del país, como CDMX, Morelos, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Jalisco, lo que ha creado la idea errónea de que en este mes siempre habrá sismos.

Temblores que se han registrado en el supuesto “mes de los sismos”

En septiembre la Ciuda de México y otros lugares han quedado gravemente afectados por los terremotos en años anteriores/Foto: La Voz del Sureste

La creencia de que septiembre es el mes de los sismos en México es por una extraña coincidencia, ya que se han vivido temblores en este mes, incluso en las mismas fechas casi exactas, que solo cambian por el año en el que ocurrieron. Aquí te dejamos algunos de estos sucesos:

Jueves 19 de septiembre de 1985 a las 07:19:47 se registró un terremoto de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Martes 19 de septiembre de 2017 a las 13:14:40 se registró un terremoto de 7.1 con epicentro al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla.

Jueves 7 de septiembre 2017 a las 23:49:18 se registró un terremoto de 8.2, con epicentro al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

Martes 7 de septiembre 2021 a las 20:47:46 se registró un sismo de 7.1, con epicentro en Acapulco, Guerrero.

El sismo de ayer coincidió con el temblor de hace 4 años y lamentamos decirte que no hay una explicación científica del porqué han coincidido estos días.

Los sismos pueden ocurrir en cualquier día del año

Los temblores pueden ocurrir en cualquier momento, y ser desde muy leves hasta muy fuertes/Foto: Semana

Debido a que un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo, no hay una manera de predecir cuándo ocurrirá (como la temporada de lluvias, por ejemplo), así que según los expertos, puede haber un terremoto en cualquier día del año y a cualquier hora.

Las personas que viven en zonas sísmicas del país como la CDMX, Guerrero, Oaxaca o Puebla, tienen la certeza que en cualquier momento puede ocurrir un movimiento de la tierra, por lo que los especialistas recomiendan siempre estar preparados para poder actuar de manera segura y rápida ante este fenómeno, incluso si no es septiembre, el supuesto “mes de los sismos”.

