Senadora se toma una selfie con Greta Thunberg; usuarios la tachan de “oportunista”

La senadora Verónica Delgadillo armó polémica en redes sociales, luego de compartir un video en su cuenta de Twitter en donde se la ve participando en la megamarcha encabezada por la activista sueca, Greta Thunberg, en Nueva York, esto con motivo de las acciones que se llevaron a cabo durante la Semana Mundial de Acción por el Clima.

“Hoy marchamos junto a @GretaThunberg y a millones de personas alrededor del mundo para combatir la crisis climática y pedir que #ParemosNuestraExtinción”, escribió la senadora junto al video.

Sin embargo, la publicación de la senadora causó indignación entre los internautas, quienes aseguraron que únicamente viajó a Nueva York para ganar likes.

A través de sus comentarios, internautas calificaron como incoherente la preocupación por el medio ambiente de la senadora Verónica Delgadillo, ya que en su país no hace nada tangible al respecto.

Hoy marchamos junto a @GretaThunberg y a millones de personas alrededor del mundo para combatir la crisis climática y pedir que #ParemosNuestraExtinción. ����#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/tHx44I0odp — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) September 20, 2019

“No hay nada peor que un posicionamiento oportunista... desde el senado que harán para proteger nuestros bosques de la industria inmobiliaria y agroalimentaria? Cómo defenderán el ciclo del agua? Qué Greta marche es plausible, que usted lo haga pues...”.

“Diputada, me confunde su postura ante el tema de la crisis climática. Toma un vuelo a #NYC para asistir a una marcha, en lugar de hacerlo desde GDL y además ¿podría ser clara en su postura sobre el uso de las #VillasPanamericanas?”.

Senadora no seas cínica por favor y mejor evita que se habiten las villas panamericanas, pero creo que ya eres socia del movimiento inmobiliario, te reto Senadora a debatirlo!!! Ahora salieron ambientalistas, no por Dios!!! pic.twitter.com/FS8GrbzBia — JORGE CARLOS RUÍZ (@JRUIZGDLMEX) September 21, 2019

“Neta gastaste nuestros impuestos en tomar un vuelo internacional para ir a una marcha en otro país, (misma marcha que también se hizo aquí en México) solo para poder tomarte una selfie con una niña activista y colgarte políticamente de su causa y su lucha?”.

“¿Por qué no marchó en su ciudad? ¿Por qué no marchar con los jóvenes estudiantes de su ciudad? ¿Por qué no dar un ejemplo de liderazgo y compromiso con quienes usted representa? ¿Qué va a traernos de allá? Por delante su carrera política, y por detrás su poca calidad política”.

La megamarcha estuvo encabeza por la activista Greta Thunberg, en la cual participaron más de 250 mil de jóvenes estudiantes entre 12 y 17 años de edad.Los miles de jóvenes dejaron los salones de clase en más de 163 países para unirse al movimiento.