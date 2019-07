Senadora de Morena vs YUGULAR de Calderón; "obsesión por la silla presidencial"

Lilly Téllez, senadora de Morena, está segura que el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, tiene más cosas en común con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de las que se cree, pues les ve “parecido”; Téllez, dijo que ambos “viven obsesionados por la silla presidencial”.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora de Morena, escribió;

En días pasados, la legisladora de la bancada de Morena, arremetió contra el ex presidente de México, a quien acusó directamente de haber dejado al país “convertido en una fosa”, además de estar intentado sabotear las acciones por la seguridad.

Estos últimos días, Felipe Calderón, ha estado envuelto en la polémica; las protestas de elementos de la Policía Federal en diversos puntos del país, pues fue señalado por Alfonso Durazo, de ser quien organice dichos bloqueos.

Ante los señalamientos, el ex presidente, publicó un video a través de su redes sociales, en el que pedía presentar pruebas de las acusaciones, además, pidió al actual mandatario del país, no estar dividiendo a México y no criticar a los que piensan diferente a él.