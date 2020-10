Senadora de Morena busca poner fin a la toma de casetas por manifestantes

Una senadora del partido gobernante presentará una petición la próxima semana pidiendo a las autoridades que pongan fin a la toma de plazas de peaje, una actividad lucrativa que puede generar a los ocupantes más de 1.000 pesos por minuto.

La senadora del partido Morena, Lucy Meza, dijo que presentará una petición en la cámara alta del Congreso instando a Capufe, la agencia responsable de las carreteras y puentes federales, a despejar las plazas de peaje de ocupantes ilegales.

Dijo que la toma de plazas, algo común en muchos estados , genera pérdidas significativas para los operadores de carreteras.

La senadora del partido Morena, Lucy Meza.

“El impacto en la recaudación [de peaje legítimo] es terrible”, dijo Meza, explicando que ella personalmente tuvo que entregar al menos 300 pesos por semana a los secuestradores de peajes mientras viajaban a la Ciudad de México desde Cuernavaca, Morelos.

Toma de casetas aumenta tras desempleo por Covid-19

Los manifestantes son los secuestradores de peajes más comunes, pero un número creciente de personas desempleadas ha tomado las carreteras para obtener ingresos en un momento en que los trabajos son escasos debido a la recesión económica inducida por el coronavirus.

Meza criticó a la Guardia Nacional por no poner fin a la práctica. “La Guardia Nacional no hace nada; son solo observadores, no evitan esta situación”, dijo.

“Todos los días que viajo a la Ciudad de México, sufro lo mismo. La plaza de peaje de Oacalco está siempre ocupada y luego la de Tepoztlán también. Es lo mismo todos los días y en cualquier momento”, añadió Meza.

“Lo que no entiendo es por qué la Guardia Nacional no hace nada. La Guardia Nacional está ahí, la Policía de Morelos, que bien podría invitarlos [a tomar las plazas de peaje] está ahí [pero no hacen nada]. Es un ataque a las carreteras, un crimen federal, pero no pasa nada. Hablé con el Ministerio de Comunicaciones y Transportes [del que forma parte Capufé] y se dice que no pueden hacer nada”.

El presidente López Obrador ha asegurado que el gobierno federal está poniendo fin a la práctica y que ha evitado pérdidas de hasta 7 mil millones de pesos. Pero la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Vial sostiene que la impunidad sigue siendo un incentivo significativo para los posibles ocupantes.

El potencial de ganancia monetaria también es un incentivo significativo. La senadora Gloria Nuñez de Nayarit dijo que la toma de ocho plazas de peaje en el estado de la costa del Pacífico, donde la Guardia Nacional desalojó a los manifestantes el mes pasado , provocó pérdidas de aproximadamente 3 mil millones de pesos en ingresos legítimos por peajes en los primeros nueve meses de el año.