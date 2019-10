Senadora da clases al "Bronco" por pedir que se hable igual de "hombricidio"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, luego de que reclamara que existe el feminicidio y no el "hombricidio", fue respondido por la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher.

Le explicó que el asesinato a una mujer es un delito que se comete por el simple hecho de serlo y que el termino que planteó, no existe por este hecho.

Expresó al Bronco que reconocer el "hombricidio" dio como un delito sería:

"aceptar que no hay desigualdad en la sociedad, que no hay mayor discriminación vs. las mujeres y que no los hombre no tienen privilegios".