Senador de Morena se disculpa por el "baby shower" que organizó su hija en BC

Gerardo Novelo, senador del grupo parlamentario de Morena, hizo público una carta sobre la celebración del "baby shower" de su hija que organizó en un hotel de Ensenada, Baja California, en plena contingencia sanitaria por COVID-19.

El documento del legislador tuvo que ser público, luego de que en redes sociales circularan fotografías de la fiesta que realizó su hija, Ivanna Novelo Müller, para dar a conocer el sexo biológico de su bebé.

La celebración se llevó a cabo el pasado 5 de mayo, aún cuando los expertos y autoridades sanitarias alertaron que estos días México puede alcanzar su mayor número de contagios por coronavirus COVID-19.

Mientras unos padecen, hambre otros violan la susana distancia.



Hija de Senador Gerardo Novelo Osuna de Morena "Ivana Novelo, su esposo y Empresarios" , celebran revelación de género de su embarazo en plena fase 3.



Senador suplente y amigo de Jaime Bonilla

Se dice que tanto la hija del senador como los invitados no tomaron en cuenta que Baja California es la segunda entidad con más defunciones por el virus, solo por debajo de la Ciudad de México (CDMX).

Fue en redes sociales donde se viralizó un vídeo que muestra el momento en que un helicóptero vuela sobre la fiesta, que fue en el Hotel Estero Beach, y arroja polvo rosa para anunciar que Ivanna dará a luz a una niña.

En el material igual se observa la cantidad de invitados, algunos portando cubrebocas, otros no, pero todos abrazándose por la noticia.

Senador de Morena no estuvo en festejo

Gerardo Novelo es el senador suplente de Jaime Bonilla, hoy gobernador de Baja California, y uno de los legisladores que han promovido las medidas de Sana Distancia para evitar la propagación de coronavirus COVID-19.

En la carta que fue publicada en sus redes sociales y en la página del Senado Morena, Novelo afirmó que él no estuvo presente en dicho festejo y expresó sus disculpas a la ciudadanía por la "decisión equivocada" de su hija.

Senador @MxGerardoNovelo: Sobre los acontecimientos ocurridos el martes 5 de mayo en las instalaciones del Hotel Estero Beach. https://t.co/7I8i4oURcT — Senadores Morena (@MorenaSenadores) May 7, 2020

"He venido acatando puntualmente todas las recomendaciones y medidas de la jornada nacional de sana distancia", aclaró.

"En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos", se lee.