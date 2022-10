Senado avala presencia del Ejército en las calles hasta 2028

Enmarcado por choques personales entre senadores y una oposición dividida , el pleno del Senado de la República avaló este martes la reforma que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El grupo mayoritario de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, junto con el respaldo de algunos senadores del PRI y del PRD, aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados en septiembre pasado, pero con algunas modificaciones.

La propuesta aprobada consiste en reformar un artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en 2019, para que mantenga el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta 2028, cuando originalmente era hasta 2024.

La propuesta inicialmente presentada por la entonces diputada del PRI ,Yolanda de la Torre (actual presidenta del Poder Judicial de Durango), propone ahora la creación de una Comisión Bicameral y la entrega de informes semestrales por parte del Poder Ejecutivo y su gabinete de seguridad.

Intentos fallidos previo a la aprobación

Fueron dos intentos fallidos los que Morena y sus aliados tuvieron que pasar para que el dictamen fuera discutido y votado a favor con las dos terceras partes que se requieren por tratarse de una reforma constitucional.

La votación se tornó en favor de Morena luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, presentó una adenda a la minuta que envió la Cámara de Diputados, en la que se consideraron “11 de los 13 puntos que pidió el bloque de contención”.

Sin embargo, Monreal no convenció a los opositores. Los legisladores del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural, además de los priistas Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, votaron en contra del dictamen.

Durante su intervención, Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural, dijo que al gobierno federal “se le presentó una ruta de cómo sí, y lo que nos han entregado es una versión absolutamente descafeinada, light y chiquita de un modelo que atendía lo sustantivo”.

”La herencia de este gobierno será un narco estado militarizado”agregó.

En este mismo sentido la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el dictamen “va a perpetuar una simulación”.

“Aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que el dictamen no contiene, porque no lo puede contener, es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019. Eso es lo que no contiene” comentó en tribuna la priista.

PRI y PRD apoyaron finalmente la propuesta

Uno de los votos decisivos fue el del líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, que en días pasados se había manifestado en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, sin embargo, finalmente votó a favor.

También respaldaron la propuesta los senadores priistas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Sylvana Beltrones, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Ángel García Yañez, Veronica Martínez y Nuvia Mayorga.

