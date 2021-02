Semefo Jalisco niega y retiene la entrega del cadáver de un joven a su madre

En Guadalajara, Jalisco, durante el año 2019, el crimen organizado asesinó y mutiló a Miguel Ángel, joven sordomudo de 22 años. Hasta el momento, las autoridades se niegan a la entrega completa del cadáver a Eva Ochoa, madre de la víctima.

La mujer, llorando y con la voz entrecortada, comentó que el 15 de mayo de 2019 su “niño” se fue a trabajar, pero ya no retornó. En Parques de Santa Cruz, en Tlaquepaque, fue levantado por la delincuencia organizada junto con su patrón, quien tenía un puesto de tacos, el hijo de éste y dos mujeres.

Cabe destacar que Eva buscó a su hijo por cuenta propia durante siete meses. En repetidas ocasiones le comentaron que estaba en un determinado punto y ella asistía, pero todo era falso. Durante octubre de ese mismo año identificó los restos de su hijo en el SEMEFO, luego de ser hallados en junio, al interior de una fosa clandestina de Santa Antina.

En Jalisco, Semefo niega entrega de cadáver identificado

Al respecto, la madre de la víctima refirió: “Nada más estaba su cabeza y una parte de costilla. Diario me iba al Semefo para que me lo entregaran, porque mi madre se deprimió y al poquito tiempo murió de tristeza. (Ella) me preguntaba ¿por qué no te lo entregan? Yo nunca le dije que estaba en pedazos Miguel Ángel”.

Asimismo, Eva Ochoa recordó que en dos ocasiones intentaron darle restos humanos que no correspondían a su hijo, incluso en una de ellas, seis meses atrás, solicitó una misa en un templo de la colonia Manuel López Cotilla, y al final la llamaron del Servicio Médico Forense (Semefo) para informarle que no le entregarían nada.

“Quiero enterrar lo que esté, que me den lo que esté de mi niño, es lo único que pido”, externó la mujer al hablar del caso, este lunes.

Semefo Jalisco retiene y niega la entrega de cadáver de un joven a su madre.

La Verdad Noticias informa que, quien funge como presidente de la asociación “Da Vida a San Pedro Tlaquepaque”, David Hernández, intervino para que el Ministerio Público (MP) entregara los restos de Miguel Ángel, sin embargo, la autoridad se negó pues “no sabía si el caso de la fosa se cerró”. De igual manera, otro MP se opuso porque el cuerpo estaba incompleto.

