Semana Santa 2021 se vive en nueva normalidad por segundo año por el COVID-19

La Semana Santa es una de las festividades más aclamadas por los fieles en México y muchos otros países, sin embargo, esta celebración se verá afectada de nueva cuenta por la pandemia del COVID-19 que ha puesto en crisis al mundo.

Este año, la Semana Santa, en la cual los feligreses conmemoran la crucifixión y resurrección de Jesus, comienza el 28 de marzo con el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección, el 4 de abril, mientras se vive uno de los momentos más difíciles: la segunda ola del COVID-19.

Por segundo año consecutivo, la Semana Santa se verá modificada y adaptada a la nueva normalidad: cubrebocas y misas a través de las redes sociales o con un número reducido de asistentes.

Como una forma de evitar las aglomeraciones debido a las vacaciones de Semana Santa, el gobierno de México ha optado por mantener algunas restricciones con la finalidad de evitar aumentar los contagios de COVID-19 debido a que las autoridades han avecinado que esta celebración podría ocasionar una tercera ola de la pandemia.

“¿Existe una probabilidad de una tercera ola? Definitivamente, sí. Afortunadamente esta segunda ola se ve en franco descenso, incluso más franco y más rápido que el descenso que hubo en la primera ola que tuvimos el año pasado”, aseguró el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

Recomendaciones del Vaticano para la Semana Santa

El Vaticano tuvo que adaptar sus celebraciones de Semana Santa por la pandemia del COVID-19.

Ahora que la pandemia de COVID-19 ha cumplido su primer año completo, la Congregación del Vaticano para el Culto Divino y los Sacramentos recordó a los obispos que las pautas que emitió el año pasado para celebrar la Semana Santa y las liturgias de Pascua seguirían siendo válidas este año.

La congregación agradeció a los obispos y conferencias episcopales del mundo "por responder de manera pastoral a una situación que cambia rápidamente a lo largo del año".

El decreto emitido en marzo de 2020 por la Congregación para el Culto Divino, que sigue siendo válido en 2021, incluyó las siguientes pautas para las liturgias de Semana Santa en áreas donde existen restricciones a las reuniones públicas por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas:

Domingo de Ramos

La Conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén se celebrará dentro de los edificios sagrados; en las iglesias catedrales se adoptará la segunda forma dada en el Misal Romano; en las iglesias parroquiales y en otros lugares se utilizará la tercera forma.

La Misa Crismal

Evaluando la situación concreta en diferentes países, las conferencias episcopales podrán dar indicaciones sobre un posible traslado a otra fecha.

Jueves Santo

Se debe omitir el lavado de pies, que ya es opcional. Al final de la Misa de la Cena del Señor, también se omite la procesión y se guarda el Santísimo Sacramento en el sagrario. En este día, la facultad de celebrar la Misa en un lugar adecuado, sin la presencia del pueblo, se otorga excepcionalmente a todos los sacerdotes.

Viernes Santo

En la Oración Universal, los obispos se encargarán de tener una intención especial preparada para aquellos que se encuentran en peligro, los enfermos y los muertos. La adoración de la Cruz besándola se limitará únicamente al celebrante.

La Vigilia Pascual

Se celebrará únicamente en la catedral y las iglesias parroquiales. Para la “Liturgia Bautismal” sólo se mantiene la “Renovación de las Promesas Bautismales”.

La nueva nota de la Congregación dice: “Somos conscientes de que las decisiones tomadas no siempre han sido fáciles de aceptar para los pastores o los fieles laicos”, aseguró el Vaticano.

“Sin embargo, sabemos que se tomaron con miras a asegurar que los misterios sagrados se celebren de la manera más efectiva posible para nuestras comunidades, respetando el bien común y la salud pública”.

¿Qué es la Semana Santa y la Pascua?

Semana Santa 2021 empieza el 28 de marzo y termina el 4 de abril.

La Semana Santa, en la iglesia cristiana, es la semana entre el Domingo de Ramos y la Pascua, observada con especial solemnidad como tiempo de devoción a la Pasión de Jesucristo. En los libros litúrgicos griegos y romanos, se le llama la Gran Semana porque Dios hizo grandes hazañas durante esta semana.

La Semana Santa es una conmemoración religiosa que revive la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret durante los ocho días que se lleva a cabo.

A este celebración le antecede la cuaresma, un período de 40 días que precede a la Pascua en el calendario cristiano. A partir del miércoles de ceniza, la Cuaresma es un tiempo de reflexión y preparación antes de las celebraciones de la Semana Santa. Durante la Cuaresma, los cristianos replican el sacrificio de Jesucristo y la retirada al desierto durante 40 días.

Mientras que la Pascua celebra la resurrección de Jesús después de su muerte en la cruz, la Cuaresma recuerda los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús por Roma, incluida la misma. Se cree que esto tuvo lugar en la Jerusalén ocupada por los romanos.

Principales celebraciones durante la Semana Santa

Domingo de palma

El Domingo de Palmas se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén

Domingo de Ramos, también llamado Domingo de la Pasión o de Palma, en la tradición cristiana, es el primer día de Semana Santa y el domingo antes de Pascua, en conmemoración La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Se asocia en muchas iglesias con la bendición y procesión de palmas (hojas de la palmera datilera o ramitas de árboles disponibles localmente). El Domingo de Ramos se celebra el domingo 28 de marzo de 2021.

Estas ceremonias especiales tenían lugar a finales del siglo IV en Jerusalén y se describen en el diario de viaje Peregrinatio Etheriae ( La peregrinación de Etheria ). En Occidente, la evidencia más antigua de las ceremonias se encuentra en el Sacramentario Bobbio (siglo VIII). Durante la Edad Media la ceremonia para la bendición de las palmas era elaborada: la procesión comenzaba en una iglesia, se iba a una iglesia en la que se bendecían las palmas, y regresaba a la iglesia en la que se había originado la procesión para el canto de la liturgia.

El rasgo principal de la liturgia que siguió a la procesión fue el canto por tres diáconos del relato de la Pasión de Cristo (Mateo 26: 36–27: 54). A veces, el coro cantaba los arreglos musicales para las partes del público. Después de las reformas del en las liturgias católicas romanas de 1955 y 1969, las ceremonias se simplificaron un poco para enfatizar el sufrimiento y la muerte de Cristo.

Lunes Santo

El Lunes Santo es también llamado “Lunes de Autoridad” debido a que Jesús se manifestó ante el pueblo.

El Lunes Santo es el segundo día de Semana Santa después del Domingo de Ramos. Algunas denominaciones celebran el Lunes Santo y otras no. La Iglesia Ortodoxa Oriental observa el día, típicamente marcándolo con lecturas de la Biblia y ciertos himnos.

Según la tradición, el Lunes Santo es el día en que Jesús limpió el templo, fue alabado por los niños locales y maldijo la higuera ( Mateo 21: 12-22 ). Es el día siguiente al Domingo de Ramos, cuando Jesús llegó a Jerusalén en la entrada triunfal ( Mateo 21: 1-11 ). El día siguiente a veces se denomina Martes Santo, el tercer día de Semana Santa.

Debemos notar que los eventos en los evangelios bíblicos no fueron escritos necesariamente en orden cronológico. Además, dado que los romanos y los judíos tenían diferentes métodos para calcular el comienzo de un día, es difícil determinar una secuencia exacta de eventos. Por estas razones, no podemos ser dogmáticos sobre la cronología de los eventos que llevaron a la traición y crucifixión de Jesús.

Martes Santo

Durante el Martes Santo, Jesus anticipó la traición de Judas.

En el cristianismo, el Martes Santo es el último martes anterior al Domingo de Pascua; es el tercer día de Semana Santa después del Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Dependiendo de la denominación, este día puede o no celebrarse en absoluto. Aquellos que sí observan el Martes Santo, como las iglesias ortodoxas orientales, generalmente lo marcan con lecturas de pasajes particulares de las Escrituras y el canto de himnos relevantes.

Según la interpretación común de la Biblia, el Martes Santo es cuando los fariseos y saduceos le impusieron a Jesús varios desafíos sobre temas como el matrimonio en el cielo, el pago de impuestos al César y la fuente de su autoridad (Mateo 21: 23—23: 39 ; Marcos 11: 27-12: 44 ; Lucas 20: 1—21: 4 ). Según esta misma interpretación, este es el día en que Jesús comentó sobre la donación de la viuda ( Marcos 12 ; Lucas 21 ) y fue abordado por varios griegos temerosos de Dios ( Juan 12: 20-36 ).

El martes también sería el día en que Jesús habló de sus ocho “ayes” contra los fariseos ( Mateo 23: 13-36 ) y la noche en que pronunció el Discurso del Monte de los Olivos ( Mateo 24-25 ; Marcos 13 ; Lucas 21: 5-36 ).El Martes Santo es el día siguiente al Lunes Santo, y el día siguiente en Semana Santa a veces se denomina Miércoles Santo o espía miércoles.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo Judas Iscariote se reunió con el Sanedrín para condenar a Jesus.

El miércoles santo o el miércoles de espías es el último miércoles anterior al domingo de Pascua; es el cuarto día de Semana Santa después del Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo. Dependiendo de la denominación, este día en particular puede o no celebrarse en absoluto. Aquellos que observan el Miércoles Santo, como las iglesias ortodoxas orientales, generalmente lo marcan con lecturas de escrituras particulares y el canto de himnos relevantes.

Según la interpretación tradicional de la Biblia, el Miércoles Santo es el día en que Jesús fue ungido con nardo durante una comida ( Mateo 26: 6–13). El día a veces se llama "miércoles de espías", ya que tradicionalmente se considera el día en que, con ayuda de las autoridades locales, Judas conspiró para traicionar a Jesús ( Mateo 26: 14-16 ).

La Biblia no menciona el Miércoles Santo ni el Miércoles de Espías. Y debe notarse que los eventos dentro de los Evangelios no fueron necesariamente ordenados cronológicamente, siguiendo la forma de obras similares escritas durante el mismo período de tiempo. Además, la cronología de cada evangelio se vio afectada por las reglas culturales, ya que los días romanos y judíos comenzaron en diferentes momentos. Por estas razones, no es prudente ser dogmático acerca de qué eventos ocurrieron en qué días previos al arresto y crucifixión de Jesús.

Jueves Santo

El Jueves Santo se recuerda los acontecimientos de la última cena

Este es el jueves anterior al día de Pascua. El significado del Jueves Santo data de que los cristianos recuerdan cuando Jesús compartió la comida pascual con su discípulos, partiendo el pan y bebiendo vino, ahora conocida como la Última Cena.

Muchos cristianos recuerdan este evento compartiendo pan y vino en un servicio llamado Sagrada Comunión, Eucaristía o Misa. Es un recordatorio de que Jesús sacrificó su vida por la humanidad.

La palabra "Santo" proviene del mandamiento dado por Jesús en la Última Cena de que debemos amarnos los unos a los otros. En los servicios de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote lava los pies de 12 personas para conmemorar que Jesús lavó los pies de sus discípulos en la Última Cena.

Viernes Santo

El Viernes Santo se celebra el recuerdo de la crucifixión de Jesus, quien murió para salvar a la humanidad.

El Viernes Santo es el viernes antes del Domingo de Pascua cuando los cristianos recuerdan la crucifixión. Durante los servicios del Viernes Santo, reflexionan sobre el significado de la crucifixión y el mensaje central del cristianismo.

Este mensaje es que a través de su muerte en la cruz, Jesús expió el pecado de la humanidad que vino al mundo cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido en el Jardín del Edén, y mediante el sacrificio de Jesús, la humanidad se reconcilió con Dios.

El servicio principal del Viernes Santo se lleva a cabo entre el mediodía y las 15.00 horas. En muchas iglesias toma la forma de una meditación basada en siete dichos, o últimas palabras, de Jesús en la cruz, con himnos, oraciones, y corto sermones. Los católicos romanos comienzan su servicio a las 3 pm, la hora en que se cree que Jesús murió.

Sábado Santo

Durante el Sábado de Gloria, ó Sábado Santo, se reza un rosario como una forma de acompañar a la Virgen María en su duelo.

El Sábado Santo conmemora el día en que Jesucristo yació en la tumba después de su muerte, según la Biblia cristiana. Muchos cristianos en todo el mundo observan el Sábado Santo recordándolo como el día en que Jesús yacía en la tumba. Es un día de tristeza y alegría entre los cristianos de muchas culturas.

Muchas iglesias celebran un servicio de vigilia de Pascua. Las discusiones sobre el significado detrás de los rituales, la oración y los símbolos que forman parte de la vigilia de Pascua ocurren durante estos servicios. Algunas iglesias también celebran grandes servicios de bautismo en este día.

Domingo de Pascua

El Domingo de Pascua se celebra la resurrección de Jesus.

El Domingo de Pascua marca la Resurrección. Los evangelios registran que después de que Jesús fue crucificado, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una cueva. La cueva estaba custodiada por soldados romanos y se colocó una piedra enorme en la entrada, para que nadie pudiera robar el cuerpo.

El domingo, tres días después de la crucifixión, María Magdalena seguido por algunos de los discípulos de Jesús visitaron la tumba para encontrar que la piedra había sido movida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Según los Evangelios, Jesús fue visto ese día por María Magdalena, y los discípulos lo vieron durante 40 días.

Los cristianos llaman a esto la resurrección y creen que Dios levantó a Jesús de entre los muertos como una señal de que aceptó el sacrificio de Jesús para la redención del pecado y que la humanidad está perdonada y tendrá vida eterna en el cielo.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.