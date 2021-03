Semana Santa 2021: Viacrucis más importantes de México serán remotos

Por segundo año consecutivo la celebración del Viacrucis en México, se realizará en diversos estados a puerta cerrada y se transmitirá vía remota para evitar la proliferación de contagios de COVID-19.

Esta representación del sufrimiento de Jesucristo de acuerdo con la fe cristiana, tiene un sello distintivo en México una vez que a lo largo del país hay diferentes representaciones que son reconocidas por su tamaño y en ocasiones por la crudeza de su representación durante la Semana Santa.

La representación más grande del Viacrucis se lleva a cabo en Iztapalapa, alcaldía al oriente de la ciudad de México, que año con año lleva a cabo el ritual católico desde la noche del jueves santo y hasta el domingo de resurrección.

El Viacrucis de Iztapalapa es uno de los más reconocidos del mundo

Hay diversas celebraciones del Viacrucis en el país durante Semana Santa

La celebración en Iztapalapa es una de las más antiguas en el país, data del siglo XIX y se llevó a cabo para dar las gracias a Dios por los favores recibidos luego de ser azotados por una epidemia de cólera, los habitantes acudieron al santuario del Señor de la Cuevita, y desde entonces llevan a cabo la representación tradicional.

En el Viacrucis de Semana Santa en Acapulco participan decenas de actores y miles de “extras” (los mismos habitantes) que siguen paso a paso el sufrimiento de Jesús y expresan su agradecimiento con una manifestación de fe y júbilo que culmina con la crucifixión del actor principal.

Por su parte, la representación en la capital del estado de Puebla, es distinta a otras que se llevan a cabo en México. La ceremonia da inicio en punto del mediodía frente al atrio de la Catedral de Puebla y el recorrido de los fieles se hace junto con las cinco figuras religiosas más reconocidas de la ciudad: la Virgen de la Soledad, el Señor de las Tres Caídas, la Virgen de los Dolores, el Señor de las Maravillas y el Jesús de Nazaret.

La “Nueva Jerusalén” como es conocida la ciudad de Puebla desde el año 1606, adquirió ese nombre porque la orden de los Franciscanos, encargados de custodiar los lugares santos de Jerusalén, a su llegada a Puebla notaron similitudes topográficas, como el cerro y el río (que ahora pasa por debajo del Boulevard 5 de mayo).

A partir de esa semejanza, comenzó la construcción de 14 capillas que representaran a las estaciones del Viacrucis (el día de hoy, sólo quedan doce), y por esa razón se considera el primer Viacrucis de toda América, que inicia su recorrido en la capilla de la iglesia de San Francisco.

Chihuahua también celebra el Viacrucis, se inicia con el pasaje en el que los fariseos liderados por Judas, controlan al pueblo y sus autoridades para tomar a Jesús y matarlo. Después, los apóstoles de Jesús pelean en contra de los fariseos hasta vencerlos.

La representación está enmarcada con participantes que acompañan el rito con los cuerpos pintados, motas blancas y vestidos con huaraches, coyeras y zapeta, mientras fariseos y apóstoles pelean, los participantes danzan al compás de las flautas y los tambores.

La representación en Taxco de Alarcón, Guerrero, es quizá una de las más realistas de las que se tenga registro en el mundo, quizá comparada con las que se llevan a cabo en Filipinas.

En Taxco se realiza una impactante celebración

Los orígenes de esta celebración se remontan al año 1598, cuando los frailes constructores del ex Convento de San Bernardino comenzaron con la representación, pero no tuvo periodicidad, hasta que en 1949 se dio el vuelco a la festividad y desde entonces no ha dejado de hacerse en la ciudad de la plata.

La representación más impresionante se lleva a cabo el jueves santo con la procesión de la hermandad de Los Encruzados.

Dicho grupo está dividido en dos, los flagelados y los encadenados, Los primeros salen con el torso desnudo, con capuchas de color negro y cargando rollos de varas de zarzamora de más de 40 kilos, descalzos y con una larga falda negra. Mientras que los encadenados, llevan un atuendo similar pero van atados con cadenas en los pies mientras se flagelan la espalda con varas espinosas durante su recorrido.

En Michoacán los poblados de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Patamban y en la capital Morelia, esta última, sede de la impresionante Marcha del Silencio.

En los primeros dos poblados, sus habitantes, tres días antes bailan ante la imagen de Cristo, representado por los más humildes pobladores del lugar, Después, el miércoles salen los fariseos disfrazados con gabanes y látigos en busca del Mesías, rito que se repite en la mayoría de representaciones en el país, hasta la crucifixión.

En Querétaro se realiza uno de los Viacrucis de México más interesante. Los participantes en la celebración salen desde el Templo de la Cruz, lugar en el que hay un árbol que genera espinas con forma de cruz.

Los asistentes acompañan a los dolientes y a los fieles durante los recorridos por los santuarios de San Francisco, Santa Rosa y de San Agustín.

El viernes por la noche las calles del centro son invadidas por un silencio absoluto que se rompe con el sonar de las cadenas que arrastra la Procesión del Silencio, una de las representaciones más reconocidas, no sólo en el estado, sino en todo el país.

Mientras tanto en Chiapas se realiza una de las representaciones más famosas que se lleva a cabo en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

El viernes santo se realiza una jornada de adoración a la cruz y la comunión de los fieles, todo esto bajo el repicar de las campanas; ese día los católicos acostumbran no bañarse y tampoco utilizan escobas para no barrer sus casas.

El sábado celebran misa en todos los templos bajo la luz de las velas y en completo silencio, y a mitad de la liturgia prenden la luz eléctrica y hacen sonar las campanas en señal de júbilo por la resurrección del Señor, además de prender el famoso cirio Pascual.

