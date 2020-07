Semáforo Covid-19: Regresan cinco estados al color rojo

Cinco estados de la República que habían pasado al color naranja en el semáforo de alerta por Covid-19, tendrán que regresar al rojo -de alerta máxima de contagios- a partir del lunes 6 de julio, informó la Secretaría de Salud de México durante su último informe sobre el avance de la pandemia en el país.

15 estados en rojo y 17 en naranja

Los estados de Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas son los que regresaron al nivel máximo (rojo) debido al aumento en contagios, muertes y ocupación hospitalaria por el virus SARS-CoV-2.

Estas cinco entidades se unen a Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, que permanecen en alerta máxima de contagios; es decir, 15 entidades tendrán semáforo rojo.

En tanto, los otros 17 estados restantes de México se instalaron en color naranja que indica nivel alto de contagios, entre ellos, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca que la semana pasada estaban en rojo.

Semáforo Covid-19: Regresan cinco estados al color rojo

En conferencia de prensa, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, recordó que "transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales".

Por ello, el funcionario recomendó "muchísima prudencia" para salir a la calle y cumplir con actividades esenciales. "Estar en semáforo naranja no es que ya se puede salir y reabrir todos los comercios", reiteró Ricardo Cortés

En el caso de la capital mexicana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo a través de un vídeo que la metrópoli se mantendrá en semáforo naranja, mientras que el 4 y 5 de julio permanecerán cerrados los comercios del Centro Histórico.

Además, Claudia señaló que también se pospondrá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales para el 8 de julio.

Te puede interesar: Coronavirus en México viernes 3 de julio: contagios y decesos

La epidemia de #COVID19 en México no ha terminado.



Sigue estas recomendaciones y si te es posible, #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/cRg16mNSdg — SALUD México (@SSalud_mx) July 4, 2020

México se encuentra en su quinta semana de la llamada "nueva normalidad" que opera con base en un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio.6