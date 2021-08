Semáforo CDMX permanece en naranja pese a aumento de hospitalizaciones

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó este viernes 6 de agosto que el semáforo de la CDMX continuará en naranja por tercera semana consecutiva, a partir del lunes 9 de agosto, debido a que en los últimos días se han registrado un aumento de contagios y hospitalizados.

La ocupación hospitalaria por pacientes con COVID-19 está cerca de superar el 62%, según datos presentados por Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

Y es que pese al incremento de pacientes, el funcionario descartó que la capital no pasará semáforo rojo. Mientras que la jefa de Gobierno rechazó restricciones ante el aumento de contagios en la tercera ola de COVID-19.

COVID-19 en la CDMX

Los contagios van en aumento en la tercera ola.

En las últimas 24 horas se registraron 4 mil 992 casos nuevos en la capital, así como 119 muertos por coronavirus, según datos presentados por la secretaría de Salud estatal. Desde el inicio de la pandemia en la Ciudad de México se han registrado 804 mil 298 casos confirmados.

García Dobarganes informó que la Zona Metropolitana del Valle de México registra 4 mil 651 hospitalizados por coronavirus, cifra que destacó va en descanso en comparación con la cifras registradas la semana pasada.

“Estamos en una situación distinta a la semana pasada, sí tenemos más hospitalizados, es claro que subieron los casos”, indicó el funcionario.

De acuerdo a la secretaría de Salud, el perfil de las personas que están hospitalizadas por COVID-19 son los graves, que incluye a adultos mayores no vacunados; y los no graves que no requieren ventilación, que son jóvenes.

Cambio de semáforo CDMX

La capital seguirá en semáforo naranja.

La jefa de gobierno afirmó que aunque muchos piensen que la capital debe de pasar a semáforo rojo “estos indicadores nos están demostrando que la vacuna está funcionando en la Ciudad, esto nos ayuda a que no se propague tanto la enfermedad y al mismo tiempo el llamado a que todos nos cuidemos".

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el semáforo CDMX permanecerá en naranja por dos semanas más, a partir del próximo lunes 9 de agosto.

