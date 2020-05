Seguridad Pública de Chihuahua integra 20 nuevas motocicletas para patrullajes

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Chihuahua integró a su flotilla 20 nuevas motocicletas destinadas a los patrullajes preventivos y de seguridad vial, con lo que la dependencia garantizó fortalecer e incrementar las capacidades operativas y brindar así un mejor servicio a la comunidad chihuahuense.

Garantizan autoridades de Chihuahua mayor seguridad

Se trata de unidades de la marca Kawasaki, línea Concurs Police 1400cc, con la que se abonará a la efectividad en la respuesta y presencia policial en los diferentes puntos de la Ciudad de Chihuahua y regiones colindantes, indica la ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Pública.

Seguridad Pública de Chihuahua integra 20 nuevas motocicletas para patrullajes

“Con estas acciones, Gobierno del Estado, a través de la citada dependencia, refrenda su compromiso para dar seguimiento al Programa de Fortalecimiento y Dignificación de los Cuerpos de Seguridad”, resalta la administración estatal en un comunicado.

Para la ceremonia y banderazo de arranque estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz; el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel y el director de la Policía Vial, Javier Palacios Reyes.

Policías de Chihuahua implementan operativo ante emergencia por Covid-19

Ayer, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos anunció que la Dirección de Seguridad Pública Municipal tomará medidas contra los ciudadanos que no respeten el confinamiento ante el Covid-19.

“Se van a casa, no queremos ver a gente en las presas no queremos a la gente haciendo carnes asadas, ni que anden allá afuera haciendo fiestas, lo siento mucho, a mi también me gustaría estar en la fiesta allá afuera, pero tenemos que hacer caso y lo estamos haciendo para cuidarnos y cuidar a la familia y la comunidad”, comentó.

Entérate y verifica solo fuentes oficiales.⠀⠀

Descarga la aplicación en tu celular para conocer el detalle de la información ��https://t.co/EE0UJUVhS5



Más información en: https://t.co/r4Vq8cdzFA#PorqueTuSaludVale #QuédateEnCasa pic.twitter.com/LNbRilTm19 — Gobierno Chihuahua (@GobiernoEdoChih) May 7, 2020

Te puede interesar: Autoridades de Salud de Chihuahua rechaza reabrir actividades por EU

Explicó que los policías municipales regresaran a casa a todas las personas que realicen actividades no esenciales durante la emergencia sanitaria, pues resaltó que durante las próximas semanas serán las de mayor número de contagios.