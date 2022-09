“Segundos pisos” en el Tren Maya para no afectar ríos o cenotes: AMLO

El mandatario federal exhortó a los “supuestos ambientalistas” a presentar pruebas.

Puentes y segundos pisos en el tramo 5 del Tren Maya para no afectar ríos ni cenotes, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que la instrucción, desde el inicio de la obra, fue que en caso de encontrar ríos o cenotes subterráneos se trazaran las desviaciones pertinentes para respetar los ecosistemas y crear pasos de faunas.

“En la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pase el tren arriba y abajo se protegen los ríos, se protegen los cenotes, son pasos de fauna, la decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos, para que se entienda”, explicó.

Evidencia molestia

Visiblemente molesto, el mandatario federal exhortó a los “supuestos ambientalistas” a presentar pruebas de que la construcción del Tren Maya, una de las más importantes de su administración, está causando destrucción al medio ambiente.

“Yo los llamo seudoambientalistas porque lo son, no creo yo que, viviendo en Quintana Roo, en esa zona no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret, y que de repente le salió ahora el fervor en la defensa del medio ambiente. No, son otros propósitos”, recordó.

Señaló que quisiera que se estuviera trabajando con mayor velocidad, pero que todavía “se está haciendo el análisis de cómo está el subsuelo”.

“Cuando tengamos el proyecto completo, se va a exponer”, afirmó.

López Obrador indicó que la población de las comunidades del sureste mexicano ha reiterado su deseo por la construcción del Tren Maya, ya que la obra trae consigo desarrollo en todos los ámbitos.

Como ha informado La Verdad, en el afán de tomar en cuenta todas las voces, en este caso el sentir de los hoteleros, el titular del Ejecutivo reconoció que se modificó la ruta del Tren Maya para no afectar sus propiedades, lo que ha causado una demora en la obra, pero que todavía “se está haciendo el análisis de cómo está el subsuelo”.

“El cambio de trazo es derivado de que los empresarios quintanarroenses, los hoteleros que están en la zona manifestaron que no pasará por sus terrenos”.

El político tabasqueño reiteró que para la construcción del Tren Maya se obtuvieron todos los permisos legales, de ahí que ningún amparo para suspender algunos tramos haya procedido.

