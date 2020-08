Segundo Informe de Gobierno de AMLO: Horario, invitados y otros detalles

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional; el evento se realizará bajo ciertos protocolos sanitarios a fin de evitar contagios de Covid-19.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el jefe del Ejecutivo federal detalló que el informe comenzará en punto de las 9:00 horas del martes 1 de septiembre en el Patio de Honor de Palacio Nacional, con la presencia de únicamente 70 invitados para respetar la “sana distancia”.

Segundo Informe de Gobierno de AMLO: Horario, invitados y otros detalles

Mencionó que el número reducido de invitados se debe a que la Ciudad de México -entidad donde se encuentra asentado el Palacio Nacional- aún se encuentra en semáforo naranja que impide reuniones de personas.

Invitados al Segundo Informe de Gobierno

Entre los 70 invitados habrá integrantes del sector obrero; representantes indígenas y empresariales; así como el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras López, en representación de los gobernadores del país.

También el presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar; el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; así como los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

AMLO y su Segundo Informe de Gobierno

Andrés Manuel López Obrador hablará de lo alcanzado en su gobierno, así como de los retos que enfrenta a causa de la crisis económica generada por la pandemia y del combate a la corrupción.

“El primer párrafo del informe es sobre la corrupción; desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar con el bandidaje oficial. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco, pero no terminamos de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo, y estaba podrido el gobierno, en todo había corrupción”, dijo el presidente durante la mañanera de este lunes.

Detalló que el informe será transmitido en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales para que los mexicanos puedan conocer la situación que guarda el país. Mencionó que será un mensaje breve.

Nos importa que haya progreso con bienestar y justicia. Conferencia matutina. https://t.co/NuBw6Dco4Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 31, 2020

Por la realización del informe, el presidente acotó que no habrá conferencia mañanera, pero al finalizar su mensaje continuará con sus actividades de forma habitual. El reporte de epidemiologia que se da a conocer por las tardes también se suspenderá por única ocasión desde que comenzó la emergencia sanitaria, dijo el mandatario federal.

Te puede interesar: AMLO: “Estamos construyendo obras que generan 150 mil empleos”

En 2019, antes de la actual pandemia, el primer informe oficial de gobierno del presidente López Obrador también se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Entonces, contó con más de 500 invitados y en primera fila lo acompañaron su esposa e hijos.