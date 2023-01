Segundo Culiacanazo: ¿Qué sigue tras la captura de Ovidio Guzmán?

Tras el arresto del narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el jueves 5 de enero, expertos en seguridad ya empezaron a analizar si la captura realmente reducirá o tendrá efecto en la complicada violencia que se vive en México.

Como se ha informador en La Verdad Noticias, en los últimos tres o cuatro años, organizaciones sociales han visto cómo el fentanilo pasó a inundar el mercado de drogas en la frontera norte de México.

Durante abril del 2020 a marzo del 2021, se registró la muerte de unos 2 mil indigentes en la ciudad de Los Ángeles, estas cifras fueron publicadas por el Departamento de Salud Pública del condado. Siendo la sobredosis la principal causa de muerte; más de 700 perdieron la vida por ello.

La DEA incautó más de 370 millones de fentanilo

El fentanilo ha inundado el marcado de las drogas en EE.UU.

Tan solo durante todo el 2022 la cantidad de fentanilo decomisada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue de más de 370 millones.

La agencia señaló que esa cantidad de droga es suficiente para “matar a todos los ciudadanos estadounidenses” según estimaciones de la directora de dicha institución, Anne Milgram, directora de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

“La mayor parte del fentanilo traficado por los cárteles de Sinaloa y CJNG se produce en masa en fábricas secretas en México con productos químicos provenientes principalmente de China”, se detalla en el comunicado de la DEA.

El fentanilo fue desarrollado como un analgésico para dolores intensos de padecimientos como el cáncer. El uso de este adictivo opioide sintético, el cual es barato de producir y con frecuencia es vendido solo o combinado con otras drogas, ha aumentado de forma exponencial.

Los inicios de Ovidio Guzmán en el narco

Esta droga fue desarrollada como un poderoso analgésico

Ovidio Guzmán inició en el narcotráfico tras el asesinato de su hermano, Edgar Guzmán, de quien heredó su negocio criminal e invirtió grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia, así como efedrina en Argentina.

Junto con su hermano Joaquín Archivardo, al “Ratón” se le acusa de supervisar aproximadamente once narcolaboratorios en Sinaloa que producen un estimado de 3 mil (mil 360 kilos) a 5 mil libras (2 mil 267 kilos) de metanfetamina por mes, la cual termina en territorio estadounidense y canadiense, en su mayoría.

Juan Carlos Ayala, profesor de la Universidad de Sinaloa y que reside en Culiacán ha estudiado la sociología del narcotráfico, explicó que Ovidio Guzmán era un objetivo obvio desde al menos 2019.

“A Ovidio se la tenían sentenciada. Además, era ubicado como el mayor traficante de fentanilo y era el operador más visible de ‘Los Chapitos’”, dijo mencionando el nombre de la facción del cártel que dirigía junto a sus hermanos, Iván Archivaldo y Alfredo

El experto señala que la población tiene “hay opiniones encontradas, pero creo que la mayoría está con ellos”, en referencia al cártel. Señalando que esta aceptación podría deberse al dinero que la organización delictiva aporta a la región.

Pero también porque los residentes saben que las fuerzas federales acaban por irse, pero el cártel no. Y pese a sus actividades criminales, muchos afirman que la hegemonía del grupo ha garantizado una relativa estabilidad en el estado.

No obstante, aclaró que la detención de Ovidio no viene a disminuir realmente la producción y distribución de drogas, pues afirma que él es solo un pequeño engranaje de la millonaria y corrupta maquinaria millonaria del narco, no solo en México sino en el mundo.

