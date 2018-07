Sedesol pide continuidad de sus programas actuales

El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, aseguró que el equipo de la próxima administración retomará “muchas de las acciones del gobierno actual” respecto al combate a la pobreza.

“Estoy seguro y por lo que he estado escuchando de quienes van a encabezar este nuevo gobierno, están tomando como base muchas de las acciones que ha tomado este gobierno, el fortalecimiento de ellos, algunas modificaciones, pero que llevan el mismo objetivo que, al final, es dotar de oportunidades a quienes menos tienen”, dijo.

De gira por San Luis Potosí, el secretario aseguró que la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) se ha consolidado como un mecanismo de interlocución permanente, que se ha convertido en una “base sólida” como estrategia para combatir la pobreza.

“En ese sentido, nosotros como funcionarios, tengo el privilegio y quiero ser portador, si ustedes me lo permiten, no sé si la gran mayoría, pero me atrevo a decirlo con mucho respeto, creo que Sedesol es una de las secretarías que está dejando una base sólida, en lo que puede ser el cimiento de un gran proyecto social”, aseguró.