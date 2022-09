Secretarios de Estado dejan plantados a los senadores de Morena.

Los titulares de la Sedena, Guardia Nacional y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dejaron plantado al grupo parlamentario de Morena en el Senado.

En la agenda de trabajo se preveía una mesa de seguridad a las 16 horas, pero no se pudo llevar a cabo porque sólo asistió Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública.

Tras la ausencia de los secretarios de Estado, en el Senado se generó un debate y reclamos al Poder Ejecutivo Federal por el desaire al Poder Legislativo, además del reparto de culpas a Ricardo Monreal por el distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué los secretarios de Estado dejaron plantados a los senadores de Morena?

Un par de horas antes del inicio de la mesa, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, no se presentaría.

Por otra parte, minutos después de la participación de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, Monreal informó que tampoco asistirían Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Por último, Rosa Icela Rodríguez dijo que no podría asistir a la mesa debido a que fue llamada de urgencia por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila fue señalado por la ausencia de los funcionarios

Como mencionamos en La Verdad Noticias, después de que la ausencia de los funcionarios invitados obligó a cancelar la Mesa de Seguridad, Monreal Ávila fue señalado de ser responsable del distanciamiento con el Presidente.

En respuesta, Monreal Ávila subrayó que la distancia que existe entre Palacio Nacional y el Senado "no ha sido provocada ni es atribuida a mi" y dijo: "Como persona, a mí no se me hizo, el desdén es para un órgano legislativo, si el problema es conmigo que los invite (AMLO) a ustedes sin mí… no tiene que tratar a todos igual".

