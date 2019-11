Secretario de seguridad de Nuevo León pide no ver la serie de "El Chapo"

Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, exhortó a los ciudadanos a no ver la serie de "El Chapo" en caso de adquirir una televisión durante las compras del Buen Fin.

"No voy a comprar tele ahora porque me salió mala, no, no es cierto", bromeó. "Porque no tengo tiempo, pero la gente sí y ojalá que no vean la serie del Chapo", agregó.