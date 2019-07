Secretario de Gobernación de EPN organizó fuga de Javier Duarte a Guatemala

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz acusado de enriquecimiento ilícito, dio a conocer datos estremecedores de la corrupción que se vivía en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Javidu reveló que el ex Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fue quien orquestó lo sucedido.

Duarte y Miguel Osorio Chong organizaron la salida del ex gobernador de Veracruz, el 12 de octubre de 2016, según Javidu, y le ofrecieron protegerlo de una “venganza” de Miguel Ángel Yunes. El ex gobernador de Veracruz también dio a conocer que pactó con todo y abogados su entrega a Guatemala del 15 de abril de 2017.

“Osorio Chong fue el que me pidió que me separara de mi cargo, de entrada, por instrucciones del Presidente, me dijo. No fue amenaza, simplemente me dijo: ‘Javier, te pide el Presidente por mi conducto que por favor pidas licencia, ya es tiempo que te separes, el clima de crispación entre tú y Yunes es muy fuerte y queremos estabilidad política en una transición tersa”, declaró Duarte.

El ex gobernador de Veracruz dijo que Osorio Chong le prometió cuidarlo: “ te vamos a cuidar, no vas a tener ningún problema, todo está bien”.

Ante la petición de Enrique Peña Nieto, Duarte dijo que no tenia por que cuestionar al presidente aun cuando faltaban 40 días para que termine su mandato de seis años.

“La captura en Guatemala fue una negociación, en donde me dijeron: ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas’. Fue directamente el Gobierno federal, a través del Secretario de Gobernación (quien negoció) a través de mis abogados en aquel entonces, los que antes eran mis abogados”, recalcó el gobernador acusado de corrupción.

Javier Duarte fue capturado en Guatemala y acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Tras la salida del encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Enrique Peña Nieto, Javier Duarte reveló lo ocurrido y aseguró que EPN le “regaló” dinero como “cargo de conciencia” para extorsionar a los funcionarios.