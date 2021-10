Secretaría de Agricultura investiga brote de salmonella en cebollas de Chihuahua

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) inició una investigación sobre la supuesta presencia de Salmonella Oranienburg en cebollas mexicanas, tras registrarse más de 650 casos de salmonelosis en Estados Unidos.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la dependencia informó que ya fue emitida una alerta y se realizan los muestreos necesarios para recabar elementos que confirmen o descarten la presencia de salmonella en las cebollas producidas en Chihuahua.

En un comunicado publicado este jueves, Senasica indicó que está en espera de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos comparta la secuencia genómica del patógeno para compararla con las existentes en México.

No se ha identificado salmonella en México

Sader aseguró que no hay reportes de cepas de salmonella en los cultivos en el país.

Senasica destacó que los informes del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes no han arrojado la presencia del patógeno en las cebollas que se producen en el país.

“El área de Secuenciación y Bioinformática del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes del Senasica reporta que hasta el momento ninguna de sus investigaciones cotidianas ha arrojado resultados que confirmen la presencia de Salmonella Oranienburg en cebollas frescas mexicanas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la dependencia de la Secretaría de Agricultura apuntó que la empresa ProSource Inc., que distribuye las cebollas mexicanas, no está vinculada unidades de producción certificadas con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de lo que se deduce que no aplican Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

Cebollas contaminadas con salmonella

Las autoridades sanitarias de EE.UU pidieron desechar las cebollas de producción mexicana de ProSource.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos alertaron sobre la presencia de cebollas mexicanas contaminadas con salmonella en 37 estados, que han provocado más de 650 casos de salmonelosis entre agosto y septiembre.

El mayorista de productos agrícolas ProSource, que distribuye a tiendas de abarrotes y restaurantes en Estados Unidos, retiró de forma voluntaria del mercado cebollas rojas, amarillas y blancas, en tanto que los CDC recomendaron tirar a la basura las cebollas con etiqueta de ProSource de producción en México. La Verdad Noticias.

