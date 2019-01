¡Se vuelve a negar! AMLO presidente no quiere cuidarse pese a que los ciudadanos lo piden

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que no usará una camioneta blindada: Durante la conferencia matutina del 24 de enero, el mandatario respondió preguntar respecto al tema de su seguridad.

Un camioneta tipo Suburban, es el vehículo que Andrés Manuel López Obrador, usará para trasladarse por México.

La camioneta negra, pertenece a la flotilla vehicular del Estado Mayor Presidencial.

Durante su conferencia matutina, la reportera Jannet López Ponce, cuestionó al presidente sobre si ese automóvil era blindado y el motivo por el que se trasladó en esta unidad.

“La camioneta, pues sí, es la que voy a usar. Aquí en la Ciudad de México voy a usar el carro que he usado siempre y para salir pues sí, una camioneta más resistente, pero no es blindada, eso no; las camionetas blindadas, que bien que me recuerdas sobre eso, las blindadas van al tianguis, se van a vender todas las camionetas blindadas, todas las camionetas de lujo, hay hasta un carro de lujo blindado", dijo López Obrador.