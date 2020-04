Se usará fuerza pública si no se quedan en casa, advierte ‘El Bronco’

A partir del lunes 3 de abril, en el estado de Nuevo León se comenzará a utilizar la fuerza pública para obligar a las personas a quedarse en casa, así lo advirtió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, si durante este fin de semana los habitantes no respetan las medidas de protección contra el coronavirus Covid-19 establecidas a nivel nacional.

Adelanta ‘El Bronco’ serán más estrictos con las medidas de protección

Este viernes, ‘El Bronco’ informó que aproximadamente el 80 por ciento de la población en la entidad si está respetando las medidas de protección, pero el otro 20 por ciento continúa realizando sus actividades con normalidad sin tomar en cuenta las medidas higiénicas, por lo que dará como plazo el fin de semana para que las acaten.

“Todavía hay algunas personas que creen que no va a pasar nada y a esos también los queremos proteger y lo haremos más con la fuerza, vamos a ser más estrictos, todas las fuerzas policiales van a ser más estrictas”, comentó.

Al respecto, el gobernador señaló que esta medida –que podría implementarse a partir de la próxima semana- ya fue planteada con todos los alcaldes de Nuevo León, los cuales estuvieron de acuerdo en que se debe de aumentar la intensidad de las acciones y en cerrar los espacios recreativos municipales.

“Todos estuvimos de acuerdo que debemos de ser más estrictos, y más duros, la gente no tiene por qué estar en la calle si no tiene una actividad esencial en la que tiene que estar. Vamos a tantearle el agua a los camotes de aquí al domingo, si el lunes la gente no hace caso total tenemos que tomar otra decisión, más estricta, más dura, que no quisiera, espero que la gente tenga la conciencia”, precisó.

Inauguran Centro Estatal de Contingencia Covid-19

También este viernes, ‘El Bronco’ inauguró el Centro Estatal de Contingencia Covid-19, a través del cual se coordinarán las dependencias y autoridades de los tres niveles de gobierno que están participando en la lucha contra esta pandemia.

El nuevo centro de mando se ubicará en lo que antes eran instalaciones del Seguro Popular que habían cedido el estado y que le fueron devueltas cuando se eliminó dicho esquema.

Me complace compartirles que hoy arrancamos de lleno con el Centro Estatal de Contingencia COVID-19, el cual tiene como objetivo coordinar, mediante la Secretaría de Salud, sesiones entre dependencias estatales y federales para jalar hacia al mismo lado, con la responsabilidad1/3 pic.twitter.com/0pqAy8xcgi — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 10, 2020

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón presidió la primera reunión del CECC-19, acompañado de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y parte de su gabinete.

“Esta área estará dispuesta para la coordinación de las acciones que tengamos que hacer todos, tanto del general como comandante de la zona, pero también como comandante del Plan DN-III”, sostuvo.