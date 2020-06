Se suicida enfermera contagiada de Covid-19, en Guerrero; escribió su despedida

Tras dar positivo a Covid-19, una enfermera del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, ubicado en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, se suicidó; previamente escribió unas palabras de despedida en su perfil de Facebook, donde expuso la indiferencia del gobierno para hacer frente a la pandemia.

Cinco enfermeras dieron positivo a Covid-19

María del Carmen G., fue adscrita al “área Covid-19” del referido nosocomio a cargo del gobierno estatal, y hace una semana, según los reportes, ella y otras cinco enfermeras presentaron síntomas del virus SARS-CoV-2, por lo que fueron enviadas a su domicilio para que permanecieran en aislamiento.

Es preciso recordar que en semanas anteriores, el persona médico que está en la primera línea de batalla en este Hospital, protestaron por la falta de equipo médico especializado de protección, por lo que expresaban su temor de resultar contagiados al atender a los pacientes con Covid-19. A pesar de su protesta, el Gobierno estatal ignoró su reclamo.

Enfermera se quita la vida y deja contundente mensaje

Fue el pasado domingo 31 de mayo, cuando María del Carmen tomó la decisión de quitarse la vida al interior del domicilio donde convalecía, ubicado en la colonia Haciendita, en la zona sur de Chilpancingo.

Una publicación de Proceso señala que la enfermera escribió una serie de mensajes en su perfil de Facebook que dejan ver el desgaste físico y moral que padecen los trabajadores y trabajadoras del sector salud que enfrentan al nuevo coronavirus.

Dos días antes de su muerte la enfermera escribió un extenso mensaje en su perfil de Facebook, donde apunta que las personas no son consientes de la gravedad de la pandemia y la situación en la está todo el persona de salud.

“La sociedad sigue incrédula ante la situación por la cual estamos pasando, no, no son héroes sin capa, son personal de salud que día a día velan por tu familiar enfermo, que salieron de casa por que no tenían otra opción, todos trabajamos por necesidad, pero hay prioridades, ellos no podían suspender sus labores y se enfrentaron para cuidar, alentar y estar al pendiente al pie de la letra las recomendaciones para el paciente; en la facultad nos educaron para perseverar la salud de nuestros pacientes, no para dañar o empeorar”, expresó.

Asimismo, cuestionó a las personas: “¿Tienen que vivirlo para creer? Todo es gracias a nuestra sociedad retrógrada que no entiende, que no te pudiste quedar en casa, por que tu empatía y valores no dieron para más”.

“No son capaces de cancelar su fiesta, que salen como si nada a la calle sin ninguna medida de prevención, que se hacen los chistosos con sus pedas caseras o banqueteras, que su cerebro no da para comprender que ahorita no se puede, no por uno mismo, si no por el otro, por tu familia. Necesidades todos las tenemos por igual, pero creo que la salud tiene prioridad”, remató.

En otra publicación, María del Carmen compartió un texto del médico Miguel Zapata Rojas: “Si mañana no despierto, quiero que sepan que no me mató el COVID, fui muerto por la indiferencia de gobiernos sucesivos que desproporcionaron negativamente los presupuestos de salud. Fui muerto por quienes hicieron a las regiones responsables de la priorización del gasto sanitario, dejándome sin los implementos para protegerse”.

A principios de mayo, la enfermera señaló que era urgente que la residencia oficial Casa Guerrero, donde despacha el gobernador Héctor Astudillo Flores, fuera habilitada como albergue temporal para trabajadores del sector salud que están en áreas covid-19, similar al espacio acondicionado en Los Pinos.

