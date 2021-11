Se registró explosión de mina en Guerrero; reporte de heridos es contradictorio

La explosión de mina en Guerrero ha generado controversia. La Minera canadiense Media Luna, empresa encargada del lugar donde se registró la tragedia, aseguró en un comunicado en redes sociales que el suceso no dejó personas lesionadas, a pesar de que las autoridades locales informaron que sí hubo heridos.

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, la minera declaró que tras una explosión ocurrida en sus instalaciones en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, no hubo heridos; sin embargo ya se ha abierto un proceso de investigación.

El incidente ocurrió a las 15:40 horas en inmediaciones de la obra minera Portal Sur Superior, a 12 kilómetros de las instalaciones en Eduardo Neri. Antes del informe de la compañía, las autoridades dijeron que sí hubo lesionados por la explosión de mina.

Empresa canadiense explicó el posible motivo de la explosión de mina

La compañía aseveró que no hubo lesionados de gravedad ni muertes/Foto: Facebook

A través de su comunicado, la empresa canadiense explicó que la explosión se debió a un ejercicio de eliminación de excedentes explosivos, la cual tuvo como resultado una detonación más fuerte de las esperada.

Minera Media Luna afirmó que tras la explosión no se registraron pérdidas humanas ni lesionados de gravedad. No obstante, detalló que 10 personas quedaron aturdidas por la onda explosiva, pero estas no presentan mayor daño físico.

“Siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes se transportó de manera inmediata al personal afectado a revisión médica”, se señaló en un comunicado.

Protección Civil de Guerrero informó que hubo seis lesionados

Las autoridades mencionaron que sí hubo algunos heridos, aunque no se informó si eran de gravedad/Foto: Mundo Minero Mx

Ante el reporte de la compañía, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero había advertido que la explosión había dejado seis personas lesionadas, entre ellas dos policías auxiliares y cuatro trabajadores de la empresa de explosivos SEIJO.

La dependencia indicó que se tuvo conocimiento del incidente hasta las 19:00 horas. Las personas que quedaron heridas tras la explosión de mina fueron trasladadas por ambulancias de la mina al hospital UCI Almater de Iguala. Como mencionamos en La Verdad Noticias, se ha iniciado una investigación para aclarar las contradicciones de los reportes.

