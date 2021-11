Se registra incendio en la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León

La tarde de este viernes, se reportó un incendio en la refinería de Pemex, Nuevo León. El incidente se reporta en la carretera a Reynosa, a la altura del kilómetro 35.36. Al sitio llegaron elementos de cuerpo de auxilio para luchar contra el fuego.

De acuerdo con primeras versiones, el siniestro habría tenido lugar en una zona de enfriamiento. El material consumido fue plástico y fue sofocado de forma oportuna debido a las brigadas internas, aseguró Protección Civil Nuevo León.

Hasta el momento no se ha informado que no se reportan lesionados y que las operaciones continúan de manera normal, sin afectaciones a la refinería de Pemex. Es de mencionar que no se han revelado las causas del incendio, mientras en redes sociales reportan una gruesa columna de humo negro salir de la planta.

¿Cuándo abrió la refinería de Cadereyta, Nuevo León?

La Verdad Noticias informa que, la refinería de Pemex, en Cadereyta, que inició operaciones en 1979, es la instalación que abastece de combustibles a los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuaha y parcialmente a Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

La refinería de Pemex en Cadereyta es una de las más productivas y redituables del Sistema Nacional de Refinación, debido a que produce gasolinas, diesel, asfalto, azufre, coque, propileno y gas LP, entre otros petrolíferos, de acuerto con Petróleos Mexicanos.

Segundo incidente en menos de un año en la refinería

Se registra incendio en la refinería de Pemex de Cadereyta, Nuevo León.

Es de mencionar que, esta corresponde a la segunda ocasión en menos de un año que se reporta un incidente en la refinería de Cadereyta. En diciembre del año pasado hubo un par de explosiones por acumulación de gas, lo que dejó un saldo de cinco personas lesionadas y daños materiales.

Incluso, los trabajos de reparación se han mantenido en lo que va del año, bajo la supervisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo visitó hace dos meses esta refinería de Pemex localizada en Nuevo León. En su gira, realizada el 25 de septiembre, resaltó el proceso de modernización de esta y otras plantas de Pemex.

