Se inunda el AICM tras fuertes lluvias en la CDMX

Usuarios de redes sociales reportaron inundaciones en algunas zonas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), derivado de la lluvia y granizada que cayó esta tarde sobre la Ciudad de México.

En Twitter circularon videos que muestran la salida de agua constante de uno de los registros del drenaje, ubicado cerca de la puerta 6 de la terminal 1, donde una persona resbaló y cayó al suelo a pesar de los señalamientos.

Según pudo enterarse La Verdad Noticias, la inundación en la Terminal 1 del AICM ocurrió al mismo tiempo que una cantidad considerable de pasajeros que viajan a Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica hacían fila para documentar.

Inundación del aeropuerto

Mediante un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que el agua que entró en la Puerta 6 de la Terminal 1 y en la zona de equipaje provino de la avenida Capitán Carlos León y de la colonia Peñón de los Baños.

“De inmediato se activaron los protocolos de atención consistente en dos camiones tipo Vactor para el desazolve de registros pluviales, además de la limpieza de las áreas públicas y de servicios del Aeropuerto señalados”, dijo el AICM a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo confirmó que la persona que cae al piso en el video difundido en redes sociales no sufrió lesiones que ameritaran atención médica particular, y no fue necesaria la cancelación de vuelos o aterrizajes.

Lluvias en la CDMX

La lluvia se ensañó con la CDMX toda la tarde de hoy.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció la activación de la alerta amarilla para 9 alcaldías de la capital debido a las precipitaciones de este 17 de septiembre.

Las autoridades pronosticaron lluvias de entre 30 y 49 milímetros, caída de granizo y vientos de 50 km/h entre las 16:55 y las 23:00 horas.

La inundación en el AICM es un evento más dentro de la agitada temporada de lluvias 2021, que ha causado estragos en varias partes del país.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.