Se extravió en Central de Abastos de CDMX y 30 años después encuentra a su familia

A inicios de la década de 1990, Adán Tolentino se extravió en la Central de Abastos de la Ciudad de México y tras 30 años de una búsqueda que parecía no tener fin, su familia logró encontrarlo, según informó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) el pasado lunes 30 de junio.

El padre de Adán trabajaba en la Central de Abastos y cuando el menor lo perdió de vista, comenzó a caminar hasta que se alejó del lugar y ya no supo cómo volver. Desde el día uno familiares y amigos comenzaron una búsqueda con ayuda de las autoridades que afortunadamente rindió frutos.

La Cobupem relató que cuando Adán perdió de vista a su papá, comenzó a caminar hasta que encontró a otros niños y en los siguientes días comenzó a vender chicles en la calle para poder comer.

Una familia originaria de Veracruz lo apoyó y lo hospedó en su casa y fue gracias a eso que logró terminar la primaria. Desde ese momento, Adán comenzó a vivir en Poza Rica, pero siempre tuvo en mente a su verdadera familia.

El pasado 10 de junio de este 2020, el joven contactó a la Cobupem para intentar encontrar a sus familiares pues desde hacía varios años su esposa le decía que buscaran más a fondo a su familia y fue entonces que mandó una solicitud en donde expresaba lo que le había sucedido.

Adán cuenta que un día se fue a trabajar y su esposa le dio el número de teléfono para marcar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem). Cuando logró ser atendido, dio sus datos para que pudieran contactarlo en caso de que tuvieran pistas del paradero de su familia.

Para que el joven pudieran encontrar a sus padres y hermanos, tenían que descartar a más de 10 mil posibles coincidencias. Cuando finalmente el proceso terminó, la Comisión identificó la historia de Adán con la de una familia de CDMX que había perdido a su hijo en la Central de Abastos, entonces todo cuadró.

Una de las hermanas de Adán recibió la foto del joven y les pedían que intentaran reconocerlo. Envió la foto a toda su familia para reconocer a la persona de la foto.

“Mi hermana me mandó la foto, lo vi y pues si me llego la impresión y me puse a llorar demasiado”.