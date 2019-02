Se exhibe contrato de la CRE con empresa ligada a familia del comisionado Alcocer

La Secretaría de la Función Pública informó que como parte de una serie de investigaciones ante la posibilidad de un conflicto de interés por parte del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio Alcocer, se encontró un contrato para transporte de gas natural para una empresa en la que labora un familiar del funcionario.

Se exhibe contrato de la CRE con empresa ligada a familia del comisionado Alcocer

La titular de Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, detalló que fue encontrado un contrato de la Comisión Reguladora de Energía otorgado en junio de 2017 a la empresa Fermaca -vinculada a la familia del funcionario- para transportar gas natural.

Dicho contrato G20175/TRA/2017 no fue informado por Alcocer en su momento, lo que ofició una investigación al respecto. Se dijo que será próximamente que se dé a conocer si el señalado es el único contrato no declarado o si hay otros en los que exista interés personal y familiar por parte de Guillermo Ignacio Alcocer; titular de la CRE.

Santiago García Castellanos, director de Fermaca, es primo hermano de la esposa de Guillermo Ignacio Alcocer.

Así mismo, Irma Eréndira Sandoval señaló que previamente Alcocer había admitido que Mario Barreido, hermano de su pareja, labora en la empresa danesa Vestas desde abril de 2015; pero el titular de la comisión dijo que no existe conflicto de interés, argumentando que la empresa no está regulada por la CRE.

Después, la Secretaría de la Función Pública señaló que el familiar de Alcocer trabaja para la filial mexicana de Vestas, la cual es regulada por la CRE.

Así mismo, la SFP informó que el hermano de la cónyuge había declarado ingresos por 12 millones 500 mil pesos entre 2013 y 2017 y retenciones por terceros de 9 millones 300 mil pesos.

La dependencia puntualizó en que Barreido es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

Esas tres empresas, que el familiar de Alcocer representa, se dedican a la extracción de petróleo crudo e hidrocarburos, subsidiaria de una petrolera estadounidense, operadora del Bloque Soledad, ubicado en Veracruz, comercialización de productos químicos y perforación de pozos petroleros.

La semana pasada, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía afirmó que “no tiene nada que ocultar”.

“Voy a esperar a ver que presenta el presidente. Yo lo que les puedo comentar, es que toda mi vida he trabajado en el sector público y he presentado mis declaraciones de interés; lo que pueda requerir la función pública está disponible (…) como funcionario público que vive prácticamente al día no tengo nada que ocultar”, declaró Alcocer.

(Con información de EL FINANCIERO)