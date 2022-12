Se duplica trabajo sexual tras pandemia; 75% son madres solteras

Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, ofreció un reporte sobre el incremento el trabajo sexual en el país, el cual dijo se duplicó tras los despidos de mujeres a causa de la pandemia de Covid-19.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de acuerdo con la organización civil, tan sólo en la Ciudad de México, el número de trabajadoras sexuales pasó de 7 mil 500 a 15 mil 200 entre 2020 y 2021.

“Cuando llega la pandemia a las primeras que despiden de sus empleos fueron a las mujeres y a donde las mujeres fueron a dar fue al trabajo sexual porque estamos hablando de que 75% de quienes ejercen el trabajo sexual son madres solteras, se metieron a ejercer el trabajo”, explicó Madrid.

Aumenta el trabajo sexual en el país reporta organización civil

8 de cada 10 trabajadoras sexuales han sufrido algún tipo de violencia

Según la Encuesta sobre Trabajo Sexual y covid-19 en la Ciudad de México 2021, nueve de cada diez (89.9%) trabajadoras sexuales ejerce dicho trabajo por motivos económicos.

En este contexto, en el marco del Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, Madrid expuso que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales han sufrido algún tipo de violencia y que 73% de los responsables son servidores públicos.

“La violencia física se refleja primero por parte de la policía porque casi siempre cuando no quieren darles dinero son los golpes, y también por parte de los padrotes cuando ellas ya los quieren dejar, o por parte de la delincuencia organizada. Y pues la violencia no solamente es física sino institucional, porque cuando van a poner una denuncia no se las quieren levantar por el hecho de ser trabajadoras sexuales”, señaló.

La Encuesta sobre Trabajo Sexual y Covid-19 revela que 78.7% de las trabajadoras sexuales han sido violentadas por un policía; 30.7% por un juez cívico; 28.3% por hospitales, y 24.4% por el Ministerio Público.

En el caso de particulares, 69.2% de las trabajadoras sexuales respondió que fueron violentadas y discriminadas por un cliente; 51,9% por un transeúnte; 45.5% por compañeros de trabajo; 33.3% por vecinos; 29.5% por taxistas, y 19.2%, por personal de hoteles.

Elvira Madrid contó que entre los tipos de violencia que padecen las trabajadoras sexuales es la pérdida de la patria potestad de sus hijos e hijas por dedicarse al trabajo sexual.

