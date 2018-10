Se destituyen por primera vez a funcionario del INE por acoso sexual.

Jorge Lavoignet, ahora ex director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral (INE), fue destituido por el mismos instituto, debido a acusaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral hacia, al menos, una subordinada.

Esta es la primera vez que se aplica tan severa sanción a un alto funcionario del INE por motivos de acoso sexual, a pesar de que a lo largo de los años varias mujeres han denunciado por este motivo, pero las acusaciones no solían prosperar ye n caso de hacerlo, solo suponía una suspensión temporal de sueldo al agresor.

El acoso sexual en dependencias del gobierno ha aumentado en los últimos años. En 2013 había 24 quejas; en 2014, 84; en 2015, 237, y en 2016 hubo 230. Hasta octubre del año pasado había 131 casos. El Universal constató que el INE es el órgano que más denuncias registró, con 420 acusaciones.

Karla, quien laboró como analista jurídica en la Dirección del Secretariado del INE y acusó a Lavoignet por “tocamientos lascivos” y acoso sexual de 2015 a 2017.

En marzo, se documentó otra denuncia contra el mismo personaje, ésta promovida por Margarita, quien accedió a testificar hechos similares ocurridos en 2015, tras conocer el caso de Karla.

Ambas acusaron al funcionario de tocamientos, acoso laboral y condicionamiento de renovación de contrato a cambio de favores sexuales.

Según la resolución emitida el 3 de septiembre, se acreditó acoso sexual a Karla en dos variantes: “chantaje sexual a quid pro quo [a cambio de] y el acoso sexual ambiental”, es decir, cuando conductas sexuales propician un ambiente de trabajo hostil, ofensivo o humillante.

El sancionado “dispuso del cuerpo de la quejosa a su voluntad, al hacerle que mostrara sus senos, tocárselos, así como tocarle su entrepierna, incluso mantener relaciones sexuales, a pesar de expresar rechazo, miedo o inconformidad, lo cual, conforme al fuero interno de la denunciante, le ocasionó enojo, frustración, ansiedad, angustia, tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza”.

El expediente da cuenta de cómo el denunciado ejerció su jerarquía y relación de poder e incluso contó con el apoyo de un tercero, su secretario, para el acoso laboral.

“Sentía miedo, pensé en mi trabajo, no quería perderlo, pensé en mi hija y como que me bloqueé, me sentí aplastada (…) él me decía que yo le debía la plaza (…) se bajó el cierre de su pantalón y me pidió que me quitara la blusa y me tapó la boca para que no gritara”, se lee en el expediente.