Se confirma el suicido de estudiante desaparecido de Jalisco

El Instituto Nacional de las Ciencias Forences confirmaron el suicidio del estudiante de medicina desaparecido en Jalisco, estudiaba en la Universidad de Guadalajara, el joven César Ulises Arellano Camacho había sido reportado como desaparecido el lunes pasado.

El joven estudiante de 18 años se encontraba en el segundo semestre de la carrera de medicina, el cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso colgado de un árbol, aseguraron las autoridades.

El cuerpo tenía de entre tres a cinco días de muerto en el punto del hallazgo, según las características del calor, sol directo y humedad, afirmó el fiscal.

Al encontrar el cuerpo del estudiante, César Ulises Arellano en la Barrancara de Huentitán, Jalisco, se difundió una carta presuntamente escrita por él, explicando el porque de su deceso.

La carta fue publicada en Twitter por Ciro Gómez Leyva

“Perdón estoy agotado, decidí buscar el descanso definitivo, ya saben mis razones. Mi última voluntad es que no hagan ningún escándalo de esto, sería humillante que mis allegados se enteren. Gracias por apoyarme en el transcurso de mi vida, se que tengo cosas ‘maravillosas’ en mi vida. No sólo para mi. No soy como los demás es lamentable que no logre ser feliz. Denle un buen uso a mis cosas son suyas ahora. La contraseña de mi laptop es: ayoggn98”.