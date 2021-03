La mañana de este martes usuarios en redes sociales despertaron haciendo reportes de una falla que afecta al servicio de datos móviles de la compañía de telecomunicaciones Telcel. De acuerdo con diferentes publicaciones, la falla en la red fue registrada desde la madrugada, pero es hasta esta mañana que los usuarios han detectado el inconveniente al intentar usar sus datos móviles.

La Verdad Noticias informa que, hasta el momento, no existe ninguna postura oficial sobre la falla por parte de la compañía de telecomunicaciones, sin embargo, el problema se reporta en diferentes ciudades de todo el territorio nacional.

Falla masiva afecta a usuarios de Telcel en México

En la plataforma que registra reportes de fallas de servicios digitales, Downdetector, se puede apreciar que hay reportes en todas las principales ciudades del país. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las zonas con mayor reporte de fallas. Con afectaciones menores en Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Sinaloa, Durango y Sonora.

Es importante mencionar que los usuarios reportan que el inconveniente es solamente con el servicio de datos móviles, por lo que la red sí funciona para SMS y llamadas de voz. En tanto, la cuenta oficial de soporte no ha emitido un mensaje oficial.

Se cae el 4G de Telcel; usuarios reportan fallas en todo México.

Esto sumado a que no ha reconocido públicamente la falla, por tal razón, no se tiene motivos específicos ni hora estimada de solución. Casi alcanzadas las 11 de la mañana, las quejas siguen subiendo sin freno a redes sociales y todavía no hay comunicación oficial por parte de Telcel.

Es de recordar que hace dos semanas usuarios de Telcel, Telmex, Izzi y Megacable reportaron fallas en sus servicios de conectividad en diversos puntos de México, principalmente en el norte del país, como consecuencia de los “apagones” que hubo por la falta de suministro de gas natural por parte de Texas.

Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que hubo un desbalance entre la carga y generación de electricidad “debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión”.

