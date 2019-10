Se ASQUEAN de Felipe Calderón y estudiantes piden que NO PISE el Tec de Monterrey

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, es repudiado y estudiantes del Tec de Monterrey se “asquean” del ex panista y reúnen más de 4 mil firmas para que dicha persona, no pise el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Los estudiantes, argumentaron que su iniciativa es en contra de la visita de Calderón Hinojosa, pues aseguran que no es positiva que el ex presidente, llegue al campus universitario, pues sería una ofensa muy grave para todos los alumnos y para la memoria de los jóvenes Jorge Javier Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

Para impedir que el ex presidente pise el instituto educativo, crearon una petición en la plataforma Change.org, misma que ha reunido a más de 4 mil firmas para que no se presente a Tec.

Así mismo, un colectivo llamado “Todxs Somos Jorge y Javier”, apoyó la iniciativa y se mostró en contra de la visita de Calderón al Tec de Monterrey, pues aún recuerdas lo que sucedió en 2010, cuando los estudiantes mencionados, perdieron la vida tras un encuentro con elementos del ejército mexicano, quienes los llamaron “sicarios” y tras la muerte de los jóvenes, se comprobó que eran inocentes.

La petición en internet contra la visita de Calderón, indica: “La ponencia de Calderón en el ITESM representa una grave ofensa a la memoria de Jorge y Javier y de todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la SEDENA, SEMAR y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, esto, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).