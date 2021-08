Saúl Huerta probablemente se entregará el jueves a la FGJ

El ex diputado Saúl Huerta Corona, quien recientemente perdió su fuero como legislador, probablemente se va a entregar a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, “a más tardar” el jueves 19 de agosto, así lo informó uno de sus abogados.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Huerta está siendo acusado de presunta violación y abuso sexual cometido contra una menor de edad. Por lo que el día de hoy, el abogado se podría reunir en la oficina de la fiscalía general de la CDMX para comunicarle la última parte del procedimiento legal, a efecto de que se haga la puesta a disposición material ante la FGJ.

El abogado Wilfrido Castillo señaló que parte de lo que les interesa es que se llegue al acuerdo para que se fije el lugar de recepción de Huerta Corona y garantizar su traslado y custodia para que acuda a su audiencia inicial para empezar con el proceso de carácter penal. Además, el defensor legal del ex diputado dijo que Saúl Huerta "está tranquilo" a poco tiempo de presentarse ante el juez.

Saúl Huerta quiere iniciar su proceso “voluntariamente”

Huerta ha sido acusado de presunto abuso sexual infantil/Foto: Carlos Martín Huerta

Después de que las autoridades han iniciado la búsqueda del ex diputado, el abogado Castillo aseguró en una entrevista con el medio Excélsior, que el político mexicano de 63 años quiere comenzar el proceso penal de manera voluntaria.

“El diputado tiene un gran interés en que lo más pronto posible se pueda llegar a su audiencia inicial y reafirmar su palabra que él quiere comenzar proceso de forma voluntaria”, mencionó el abogado defensor.

Esto lo dijo después de que la reportera le aclaró que la Fiscalía no está obligada a llegar a “un acuerdo” con Huerta y su abogado. A lo que Wilfrido Castillo declaró:

“No, no tiene ningún tipo de obligación, sin embargo, la autoridad ejecutante de la orden de aprehensión tiene una obligación legal de recibir, incluso de forma voluntaria, a las personas que cuentan con una orden de aprehensión”.

Por lo que tanto Saúl Huerta como el defensor han fijado como “fecha límite” el jueves para que finalmente se entregue a la FGJ.

Saúl Huerta no ha promovido audiencias

El político supuestamente se quiere entregar de forma voluntaria/Foto: López-Doriga Digital

El abogado de Huerta Corona también aclaró que el ex diputado sin fuero no ha promovido audiencias ante la Fiscalía General de Justicia, como algunos medios rumoran, e incluso dijeron que el político no se había presentado a ellas.

Este miércoles los abogados buscarán en la fiscalía un acuerdo para la entrega voluntaria de Saúl Huerta, pero hasta el momento no se ha revelado si se podrá cumplir esta solicitud.

